Православные активисты потребовали лишить Ивана Урганта гражданства

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Активисты православного общественного движения "Сорок сороков" раскритиковали актера театра и кино, телеведущего Активисты православного общественного движения "Сорок сороков" раскритиковали актера театра и кино, телеведущего Ивана Урганта из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант". Петиция опубликована на сайте CitizenGo.

Они предложили закрепить в Конституции запрет на двойное гражданство. А Урганта и других людей с иностранными паспортами, по их мнению, нужно лишить гражданства России.

Участники движения сочли, что авторы передачи якобы позволили себе глумление над Иисусом Христом и христианскими традициями.

В частности, их возмутил показанный в эфире коллаж, который иллюстрировал рождение американского актера Николаса Кейджа, изображенного в яслях в окружении режиссеров Никиты Михалкова, Квентина Тарантино и Стивена Спилберга.