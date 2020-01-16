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Религия и мировоззрение
2020-01-16T19:17+0300
https://ria.ru/20200116/1563506063.html
Православные активисты потребовали лишить Ивана Урганта гражданства
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/112934/64/1129346424_0:128:2759:1680_1036x0_80_0_0_294539aee018dc60c4f96d4862a9d563.jpg
РИА Новости

Православные активисты потребовали лишить Ивана Урганта гражданства

17:09 16.01.2020 (обновлено: 19:17 16.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкТелеведущий Иван Ургант
Телеведущий Иван Ургант
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Активисты православного общественного движения "Сорок сороков" раскритиковали актера театра и кино, телеведущего Ивана Урганта из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант". Петиция опубликована на сайте CitizenGo.
Они предложили закрепить в Конституции запрет на двойное гражданство. А Урганта и других людей с иностранными паспортами, по их мнению, нужно лишить гражданства России.
Участники движения сочли, что авторы передачи якобы позволили себе глумление над Иисусом Христом и христианскими традициями.
В частности, их возмутил показанный в эфире коллаж, который иллюстрировал рождение американского актера Николаса Кейджа, изображенного в яслях в окружении режиссеров Никиты Михалкова, Квентина Тарантино и Стивена Спилберга.
Активисты потребовали снять программу с эфира как "оскорбляющую чувства верующих". Их петиция собрала более восьми тысяч подписей.
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Обсудить 94
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеНиколас КейджМоскваСтивен СпилбергрелигияВ миреШоу-бизнесИван УргантРоссия
Популярные комментарии
Пока что у нас светское государство и религия не указ кого лишать гражданства, а кого нет.
16 января, 17:18
Vladislav Agafonov
6349130280
По какому праву церковь вмешивается в светскую жизнь?! То им учебники школьные не нравятся, теперь телевидение показывает не то что надо...Государство отделено от церкви и пусть лучше занимаются своими приходами и нравственностью своих церковных служителей.
16 января, 17:48
Hela Ru
5295100216
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