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Израиль атаковал объект ХАМАС в секторе Газа
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РИА Новости

Израиль атаковал объект ХАМАС в секторе Газа

01:04 17.01.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба ВС Израиля / Перейти в фотобанкИзраильские армейские вертолеты
Израильские армейские вертолеты
© РИА Новости / Пресс-служба ВС Израиля
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Израильские армейские вертолеты. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 янв - РИА Новости. Израильские военные нанесли удар по цели движения ХАМАС в ответ на запуски воздушных шаров со взрывчатыми веществами, сообщила армейская пресс-служба.
"В течение дня воздушные шары со взрывчатыми веществами были запущены из сектора Газа в сторону территории Израиля. В ответ некоторое время назад боевой вертолёт армии обороны Израиля нанёс удар по инфраструктуре, используемой для подземной деятельности ХАМАС на севере сектора Газа ", - говорится в сообщении армии.
В среду также сообщалось об ударах Израиля по целям ХАМАС в ответ на обстрел из сектора Газа. Армия Израиля засекла пуск четырёх снарядов из сектора Газа в сторону Израиля, два из них перехвачены системой ПРО "Железный купол".
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Армия обороны ИзраиляСектор ГазаХамасИзраильВ мире
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