Адвокат рассказал о состоянии здоровья Винника в греческой тюрьме

АФИНЫ, 17 янв - РИА Новости. Россиянин Россиянин Александр Винник потерял за 28 дней голодовки в греческой тюрьме 17 килограммов, его здоровье ухудшается, сообщил РИА Новости адвокат Винника Тимофей Мусатов.

Российский специалист по технологиям блокчейна Винник был арестован летом 2017 года по запросу США Греции , куда он приехал на отдых как турист с женой и двумя маленькими детьми. США обвинили его в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по их утверждению, отмывались миллиарды долларов. В Америке россиянину грозит 55 лет тюрьмы. Франция обвиняет Винника в киберпреступлениях. Он заявил, что не нарушал законов США и Франции, не совершал ни преступлений, ни административных нарушений. В декабре стало известно, что глава Минюста Греции Костас Циарас подписал решение о выдаче Винника во Францию, а затем в США и в Россию, которая также добивается его выдачи. Винник объявил голодовку протеста, третью за 30 месяцев в греческой тюрьме без суда и обвинений.

"Я посетил (в четверг) больницу, настоял на проведении срочного медицинского осмотра Александра, в результате которого выяснилось, что и так изможденный Александр потерял еще 17 килограммов веса, у него обострилось заболевание крови", - сказал Мусатов.

По его словам, тюремные власти ужесточили тюремный режим. Сам Винник ранее сообщил, что с 31 декабря не было ни одной тюремной прогулки. "Охрана Александра удвоена, режим крайне жесткий. Со мной в Афины прибыла мать Александра, ей не дали побыть вместе с сыном и получаса, после чего, сославшись на некоего генерала, нас попытались удалить как из камеры, так и вообще из больницы. Последствия этого скандала мы в пятницу будем разрешать, подадим жалобы", - сказал адвокат.

"Мы обращаем внимание на то, что Александр не только содержится в условиях, которые можно приравнять к пытке, да мы их и приравниваем к пытке, но и на то, что Греция пытается все это сокрыть", - заявил Мусатов.