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2020-01-17T00:56+0300
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Адвокат рассказал о состоянии здоровья Винника в греческой тюрьме
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РИА Новости

Адвокат рассказал о состоянии здоровья Винника в греческой тюрьме

00:56 17.01.2020
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© AP Photo / Giannis PapanikosПолицейские сопровождают Александра Винника в греческом городе Салоники
Полицейские сопровождают Александра Винника в греческом городе Салоники
© AP Photo / Giannis Papanikos
Полицейские сопровождают Александра Винника в греческом городе Салоники. Архивное фото
АФИНЫ, 17 янв - РИА Новости. Россиянин Александр Винник потерял за 28 дней голодовки в греческой тюрьме 17 килограммов, его здоровье ухудшается, сообщил РИА Новости адвокат Винника Тимофей Мусатов.
Российский специалист по технологиям блокчейна Винник был арестован летом 2017 года по запросу США в Греции, куда он приехал на отдых как турист с женой и двумя маленькими детьми. США обвинили его в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по их утверждению, отмывались миллиарды долларов. В Америке россиянину грозит 55 лет тюрьмы. Франция обвиняет Винника в киберпреступлениях. Он заявил, что не нарушал законов США и Франции, не совершал ни преступлений, ни административных нарушений. В декабре стало известно, что глава Минюста Греции Костас Циарас подписал решение о выдаче Винника во Францию, а затем в США и в Россию, которая также добивается его выдачи. Винник объявил голодовку протеста, третью за 30 месяцев в греческой тюрьме без суда и обвинений.
"Я посетил (в четверг) больницу, настоял на проведении срочного медицинского осмотра Александра, в результате которого выяснилось, что и так изможденный Александр потерял еще 17 килограммов веса, у него обострилось заболевание крови", - сказал Мусатов.
По его словам, тюремные власти ужесточили тюремный режим. Сам Винник ранее сообщил, что с 31 декабря не было ни одной тюремной прогулки. "Охрана Александра удвоена, режим крайне жесткий. Со мной в Афины прибыла мать Александра, ей не дали побыть вместе с сыном и получаса, после чего, сославшись на некоего генерала, нас попытались удалить как из камеры, так и вообще из больницы. Последствия этого скандала мы в пятницу будем разрешать, подадим жалобы", - сказал адвокат.
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"Мы обращаем внимание на то, что Александр не только содержится в условиях, которые можно приравнять к пытке, да мы их и приравниваем к пытке, но и на то, что Греция пытается все это сокрыть", - заявил Мусатов.
"В четверг к Виннику пытались не допустить адвокатов, нотариуса, чтобы он подписал необходимые документы для представления в Госсовет. Это невероятные нарушения. Мы сегодня вызвали даже полицию, пожаловались, что не можем войти в камеру из-за противодействия тюремной охраны. Только это позволило нам зайти", - добавил адвокат.
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Дело Александра ВинникаАлександр ВинникГрецияРоссияСШАВ мире
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