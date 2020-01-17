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Отставка правительства России
2020-01-17T02:25+0300
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Депутат заметил логику в отставке правительства
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РИА Новости

Депутат заметил логику в отставке правительства

00:44 17.01.2020 (обновлено: 02:25 17.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЧлены кабинета министров на встрече президента РФ Владимира Путина и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с членами правительства РФ
Члены кабинета министров на встрече президента РФ Владимира Путина и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с членами правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Решение правительства уйти в отставку было логичным, заявил первый зампред думского комитета по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов в беседе с RT.
Кроме того, по мнению депутата, "кадровые перемены" в кабинете министров были необходимы.
"Оно (решение. — Прим. ред.) логично. Первая задача, которую поставил Путин, требует социально-экономического политического курса, социально-экономической политики", — подчеркнул парламентарий.
В среду правительство и премьер-министр Дмитрий Медведев объявили, что уходят в отставку. Это произошло после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, в котором он обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституции: так, глава государства выступил с идеей, чтобы Госдума получила право не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьера. Новым главой правительства назначен Михаил Мишустин.
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