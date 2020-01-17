Депутат заметил логику в отставке правительства

Кроме того, по мнению депутата, "кадровые перемены" в кабинете министров были необходимы.
"Оно (решение. — Прим. ред.) логично. Первая задача, которую поставил Путин, требует социально-экономического политического курса, социально-экономической политики", — подчеркнул парламентарий.
В среду правительство и премьер-министр Дмитрий Медведев объявили, что уходят в отставку. Это произошло после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, в котором он обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституции: так, глава государства выступил с идеей, чтобы Госдума получила право не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьера. Новым главой правительства назначен Михаил Мишустин.