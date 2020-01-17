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Польша победила во Второй мировой, от победы отказалась. Назло Москве
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РИА Новости

Польша победила во Второй мировой, от победы отказалась. Назло Москве

08:00 17.01.2020
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© РИА НовостиОсвобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков. Варшавско-Познанская наступательная операция частей Красной Армии и Войска Польского .14—17 января 1945 г
Освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков. Варшавско-Познанская наступательная операция частей Красной Армии и Войска Польского .14—17 января 1945 г
© РИА Новости
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Антон Лисицын. Юбилей освобождения 17 января Варшава официально не отмечает. Нынешняя Речь Посполитая "забывает" о вкладе Красной армии в борьбу с нацизмом и о том, что по итогам Второй мировой Польша была в стане стран-победительниц. После 1945-го польское государство получило и немецкие земли — сегодня в Варшаве это считают само собой разумеющимся. Зато некоторые польские эксперты предлагают концепцию "одну оккупацию сменила другая" и рассказывают про "неправильное" освобождение. Почему в современной Польше так любят образ жертвы и хотят вспоминать лишь трагические для страны моменты, забывая о победах, разбиралось РИА Новости.

Варшава ждала освобождения раньше

Варшавско-Познанская наступательная операция, в ходе которой и взяли польскую столицу, началась 14 января 1945-го. Советские войска обошли столицу Польши с севера и юга. Честь освобождения самого города досталась Войску Польскому, 47-й и 61-й армиям Первого Белорусского фронта. Шестнадцатого января польские солдаты и офицеры форсировали замерзшую Вислу под звуки "Мазурки Домбровского" — национального гимна. Его транслировали с командного пункта. Семнадцатого января командующий 1-й армии Войска Польского генерал Станислав Поплавский послал в Люблин, где базировалось временное правительство Польши, телеграмму: "Варшава взята!"
Впереди было освобождение города Лодзь, в конце января Красная армия вышла на старую польско-германскую границу. В феврале после жестоких боев взяли Познань, это фактически завершило освобождение Польши.
© РИА Новости / Сергей ЛоскутовОсвобождение войсками 1-го Белорусского фронта польского города Лодзь. 9 января 1945
Освобождение 19 января 1945 г. войсками 1-го Белорусского фронта польского города Лодзь
© РИА Новости / Сергей Лоскутов
Освобождение войсками 1-го Белорусского фронта польского города Лодзь. 9 января 1945
Но сегодня в республике формируется мнение, что взятие Варшавы нельзя считать ни символическим, ни фактическим освобождением. Задолго до 75-летней годовщины этого события историк Анджей Завистовский из Института национальной памяти признал, что в польском обществе идут споры по этому поводу. Он объяснял, что с точки зрения официальной идеологии в прежние времена освобождение Варшавы праздновали коммунисты, чтобы "отвлечь внимание от своей и советской позиции в дни Варшавского восстания 1944 года". И днем освобождения, по мнению Завистовского, 17-е января называть нельзя: "немецких оккупантов сменили советские".
В интервью "Польскому радио" историк Анджей Хмеляж тоже сетовал, что в январе 1945-го Красная армия и Войско Польское взяли только "развалины". "А освобождения Варшава ждала в августе и сентябре 1944 года", — настаивал он.
Военный историк Евгений Норин объясняет, что отказ польских властей от празднования освобождения Варшавы описывается формулой: "Крокодил съел нашего врага, но не будем же мы благодарными этому крокодилу". С точки зрения историка, попытка увязать неудачное восстание 1944 года (когда, по мысли польского официоза, и должны были освободить Варшаву) и взятие города в 1945-м выглядит странно.
© РИА НовостиОсвобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков. Варшавско-Познанская наступательная операция, 14—17 января 1945
 Освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков. Варшавско-Познанская наступательная операция, 14—17 января 1945 г
© РИА Новости
Освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков. Варшавско-Познанская наступательная операция, 14—17 января 1945
Но польские власти это не смущает. Дело в том, что восстание подняла Армия Крайова, подчинявшаяся эмигрантскому правительству в Лондоне. Оно состояло из политиков уничтоженной Третьим рейхом в 1939-м Второй Речи Посполитой.
К слову, довоенная Польша вполне могла встать в ряд "хищников". В Варшаве всерьез думали даже об африканских территориях. Польские националисты использовали лозунг "Евреев — на Мадагаскар". Так незамысловато они намеревались устроить этническую чистку в стране в расчете на колонизацию этого острова. После Мюнхенского сговора 1938 года Польша прибрала себе часть территорий Чехословакии. Берлин тогда же предложил Варшаве присоединиться к Антикоминтерновскому пакту и поддержать претензии на восточном направлении. Но правительство Второй Речи Посполитой посчитало просьбы Третьего рейха вернуть вольный город Данциг завышенными. И Германия начала подготовку к войне.
"Печальная реальность мира 1940-х: страны поделились на тех, кто ест, и тех, кого едят. Польша, несмотря на все попытки, оказалась в числе тех, кого едят, — объясняет Норин. — Позиция поляков психологически понятна. Никому не нравится, когда судьбы твоей страны решают другие. Но выбор у них был между Гитлером и антигитлеровской коалицией. За время войны Польша потеряла 20 процентов населения, людей истребляли, Варшаву сознательно разрушили до основания — не только в ходе боевых действий, а уничтожали целенаправленно. Да и, например, карателям из бригады Дирлевангера, которые отстреливали людей на улицах польской столицы, было все равно, что там с легитимностью правительства в Лондоне. Тогда было все просто: Красная армия могла уничтожить нацистов, а Армия Крайова — нет".
© РИА НовостиПарад Войска Польского на площади освобожденной Варшавы. 19 января 1945
Парад Войска Польского на площади освобожденной Варшавы. 19 января 1945
© РИА Новости
Парад Войска Польского на площади освобожденной Варшавы. 19 января 1945

Настоящая польская армия

Во многом идея Варшавского восстания принадлежала Тадеушу Бур-Коморовскому, руководившему подпольщиками в городе, отмечает историк.
"Коморовский не послушал свою разведку, призывавшую: давайте подождем. В результате поляки восстали одновременно с переходом к обороне наступавшей Красной армии, немцы обрушили на войска Константина Рокоссовского кувалду танковых дивизий, — говорит Норин. —Если бы варшавяне догадались захватить слабо охраняемые каменные мосты через Вислу, то 1-й Белорусский фронт мог бы, сделав невозможное, пробиться к ним на помощь. Но "аковцы" (бойцы Армии Крайовой. — Прим. ред.) захватили все, кроме… мостов. Собственно, восставшие продержались сколько-то дней, потому что Красная армия связала все немецкие армейские резервы, а Варшаве бросили карателей Дирлевангера и Каминского. Они действовали с исключительной жестокостью. Потом появились хорошо подготовленные армейские части, и все быстро закончилось".
Командование Красной армии предприняло попытку пробиться к городу, несмотря на сложные обстоятельства. В сентябре 1944-го был высажен десант Войска Польского в пригороде столицы Повислье Черняковском. Но коридором между 1-м Белорусским и "аковцами" захваченный плацдарм не стал, немцы вынудили десантников эвакуироваться.
Кандидат исторических наук Алексей Исаев соглашается с тем, что теоретически Варшава могла быть освобождена раньше. "Если бы не бездарное руководство восстанием, если бы не наломали дров с планированием, если бы у повстанцев были ясные цели, — перечисляет он. — Если бы Бур-Коморовский был хорошим военачальником, а не только хорошим конспиратором…"

Но тем не менее разрушенную немцами столицу освобождали польские части. "Войско Польское было национальным польским формированием. Да, часть офицерского корпуса была замещена командирами Красной армии, имеющими боевой опыт и образование. Но оперативные документы велись на польском языке. "Жолнежи" (солдаты. — Прим. ред.) разделяли и присущие некоторым полякам предрассудки — с мест докладывали о неприязненных отношениях польских военнослужащих с украинцами. Советским органам приходилось сглаживать эти трения. Из этих ситуаций можно сделать вывод: Войско Польское воспринималось как настоящая польская армия и окружающими", — полагает историк.
После взятия Варшавы боевой путь Войска Польского был также славным: бойцы освобождали Быдгощ, Кольберг, брали Меркиш-Фридлянд, участвовали в боях под Дрезденом. "Бои под Дрезденом были крупнейшим сражением для польской армии после 1939 года. По масштабу и накалу они перекрывают все сражения на Западном фронте, где воевала так называемая армия Андерса, там ничего подобного не было", — отмечает Исаев.
Но после освобождения Варшавы, которое некоторые польские политики не хотят считать подлинным освобождением, Красной армии пришлось и дальше с боями идти на запад. "Взятие Познани в ходе той же Висло-Одерской операции выглядело как настоящий хоррор. Финальный штурм цитадели вели совместно саперы, огнеметчики, артиллерия и танки. Бункеры уничтожали огнем в упор — стрельбой из танковых орудий и огнеметов по амбразурам. Некоторые укрепления вообще брали "вручную": взбирались на крышу, минуя мертвую зону огня, через вентиляцию заливали внутрь мазут и поджигали. С Краковом была другая история: командующий 1-м Украинским фронтом Иван Конев сознательно оставил гарнизону крепости коридор для отступления. Перебить их в чистом поле было легче, так он объяснял уже после войны", — говорит Норин.
© РИА НовостиМост через реку Варту в польском городе Познань
Мост через реку Варту в польском городе Познань
© РИА Новости
Мост через реку Варту в польском городе Познань
В сражениях на территории Польши погибли 600 тысяч советских солдат и офицеров. Войско Польское принимало участие в штурме Берлина. После войны восстановленное польское государство получило немецкие земли.
По словам преподавателя Варшавского университета историка Михала Патрика Садловского, утверждение, что польское общество забыло об освобождении Варшавы и всей страны, неверно.
"Поляки помнят и будут помнить (те события. — Прим. ред.), несмотря на взгляды политиков. Помнят, кто брал Варшаву и что Войско Польское брало Берлин, — уверен ученый. — В обществе есть уважение к простым воинам и к тем, что сражался с вермахтом. Надо понимать, что есть разные точки зрения, есть раскол в обществе по этому поводу, есть конфликт между экспертами. Да, сейчас поляки и русские не могут договориться по поводу Второй мировой войны. Но я надеюсь, это пройдет. Надо больше времени и меньше эмоции двум странам".
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Великая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)ПольшаДрезденЛюблинКонстантин РокоссовскийВаршаваБерлин (город)ПознаньМнение - АвторыВ мире
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