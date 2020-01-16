Браверман: малый бизнес не будет злоупотреблять "зеркальным" реестром

"Предприниматель должен понимать прекрасно, что если он будет злоупотреблять, на нашем же сайте, на нашем же портале, только в другом разделе, где "проверь контрагента", это все будет вывешено. И кто с ним будет иметь дело после этого? Банк будет? Нет. Поставщик будет? Нет. Потребитель будет? Нет. Только через репутацию, не надо никаких сейчас придумывать ни штрафов, ничего", - сказал Браверман агентству на полях Гайдаровского форума.