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Браверман: малый бизнес не будет злоупотреблять "зеркальным" реестром
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РИА Новости

Браверман: малый бизнес не будет злоупотреблять "зеркальным" реестром

10:06 16.01.2020 (обновлено: 10:10 17.01.2020)
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© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкАлександр Браверман
Александр Браверман
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. "Корпорация МСП" считает, что предприниматели не станут злоупотреблять "зеркальным" реестром, выдвигая необоснованные жалобы, поскольку от этого пострадает их же репутация, рассказал агентству РИА Новости генеральный директор – председатель правления корпорации Александр Браверман.
"Зеркальный" реестр проверок заработал 15 октября на базе портала бизнес-навигатора малого и среднего предпринимательства (МСП). С помощью него предприятия малого и среднего бизнеса могут дать обратную связь о проверках, проведенных в их отношении, например, сообщить о возможных нарушениях.
"Предприниматель должен понимать прекрасно, что если он будет злоупотреблять, на нашем же сайте, на нашем же портале, только в другом разделе, где "проверь контрагента", это все будет вывешено. И кто с ним будет иметь дело после этого? Банк будет? Нет. Поставщик будет? Нет. Потребитель будет? Нет. Только через репутацию, не надо никаких сейчас придумывать ни штрафов, ничего", - сказал Браверман агентству на полях Гайдаровского форума.
Он отметил, что в корпорации, наоборот, опасаются введения штрафов за необоснованные жалобы. Также он обратил внимание, что в то же время нельзя "демонизировать" контрольно-надзорные органы, так как они честно делают свою работу.
Ещё до запуска реестра проводилось его тестирование 151 предпринимателем из более чем 40 регионов РФ, рассказал собеседник агентства. Тогда в корпорации увидели настороженность предпринимателей касательно информации, которой они готовы делиться для последующей аналитики.
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"Нам предстоит, конечно, восстановить доверие или создать его вновь... Обращения есть, конечно, и интенсивность их вдвое больше сейчас по тому периоду, который мы можем отследить - с 15 октября вдвое больше, по данным наших коллег из Генеральной прокуратуры, чем было ранее", - поделился Браверман. Также он выразил уверенность, что "зеркальный" реестр встроится в "регуляторную гильотину", хотя его и надо будет совершенствовать. Однако, по его словам, это не потребует радикальных мер и большого количества времени.
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Александр БраверманЭкономика
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