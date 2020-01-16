Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-16T23:07+0300
https://ria.ru/20200116/1563518926.html
Источник: встреча Мишустина с Совфедом может пройти в феврале
https://cdn22.img.ria.ru/images/156349/52/1563495291_0:417:2047:1568_1036x0_80_0_0_ad9f5b2f392cec59cf2843189a730ea1.jpg
РИА Новости

Источник: встреча Мишустина с Совфедом может пройти в феврале

23:06 16.01.2020 (обновлено: 23:07 16.01.2020)
184
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Встреча премьер-министра РФ Михаила Мишустина с руководством Совета Федерации может пройти в феврале, сказал РИА Новости источник в верхней палате парламента.
В среду Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму. В четверг депутаты утвердили его кандидатуру, после чего Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером.
"Это традиционная встреча в феврале, когда глава правительства обсуждает законотворческую деятельность с Советом палаты", - сказал собеседник агентства.
Михаил Мишустин
Вчера, 16:52
Мишустин стал премьер-министром. Что ждет его и нас
400102
Обсудить 0
Формирование нового правительстваМихаил МишустинДмитрий МедведевСовет Федерации РФГосдума РФПравительство РФВладимир ПутинРоссияПолитика
Рекомендуем
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Путин включил Мишустина в состав Совбеза в качестве постоянного члена
Украинские военнослужащие
В Киеве назвали условия проведения выборов в Донбассе
Первый заместитель министра просвещения РФ Павел Зенькович на сессии в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке
В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы
Здание американского Сената в Вашингтоне
В США дали старт процессу импичмента Трампа
Михаил Мишустин
Мишустин стал премьер-министром. Что ждет его и нас
Пленарное заседание Госдумы РФ
В Госдуме назвали сроки принятия решения по новой должности в Совбезе
Братислава
Опрос показал, что на выборах в Словакии могут победить экстремисты
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
Медведев поговорил с премьером Белоруссии по телефону
Депутат Госдумы РФ Анатолий Выборный
В Госдуме поддержат инициативу о введении должности зампреда Совбеза
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
МИД Украины и Нидерландов обсудили "Северный поток — 2" и дело MH17
Здание Государственной Думы РФ в Москве
В Госдуму внесли проект о введении должности зампредседателя Совбеза
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Киеве утверждают, что место крушения Boeing расчищали бульдозерами
Антон Силуанов
Силуанов рассказал об ожиданиях от нового правительства
Здание Государственной Думы РФ
В ГД внесли проект о ликвидации партий за финансирование из-за рубежа
Президент РФ Владимир Путин проводит первую встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Путин поручил доработать поправки к Конституции перед голосованием
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25В Венесуэле обвинили Европарламент в дестабилизации обстановки
01:21Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
01:17Адвокаты россиянина Винника ожидают заявления Москвы по делу
01:07Пэрис Хилтон пытается готовить в новом кулинарном шоу на YouTube
01:04Израиль атаковал объект ХАМАС в секторе Газа
00:58В финском аэропорту открылись туалеты для собак
00:56Адвокат рассказал о состоянии здоровья Винника в греческой тюрьме
00:52В Триполи считают, что ряд сил хотят провалить конференцию по Ливии
00:44Депутат заметил логику в отставке правительства
00:42В Грузии заявили о готовности к диалогу с Абхазией и Южной Осетией
00:41Политолог заявил о желании Европарламента наказать Россию за прошлое
00:31Новый президент Гватемалы разорвал отношения с Венесуэлой
00:30"Как ела, так есть и буду": Лолита оценила отставку правительства
00:25Премьер Греции угрожает наложить вето на решение по Ливии
00:15Жителей Петропавловска-Камчатского разбудили подземные толчки
23:54Трамп считает, что слушания по импичменту не займут много времени
23:49Фронтмен Metallica впервые выступит на публике после реабилитации
23:37В Цхинвале обеспокоены заявлением абхазского оппозиционера о Грузии
23:31Украина предложила создать международную следственную группу по Boeing
23:29Помпео намерен добиваться продолжения перемирия в Ливии
Лента новостейМолния