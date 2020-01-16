Источник: встреча Мишустина с Совфедом может пройти в феврале

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Встреча премьер-министра РФ Михаила Мишустина с руководством Совета Федерации может пройти в феврале, сказал РИА Новости источник в верхней палате парламента.
В среду Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму. В четверг депутаты утвердили его кандидатуру, после чего Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером.
"Это традиционная встреча в феврале, когда глава правительства обсуждает законотворческую деятельность с Советом палаты", - сказал собеседник агентства.