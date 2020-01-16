США и Россия обсудили расширение диалога по нераспространению

В сообщении отмечается, что в интересах сокращения недопонимания и неверных интерпретаций, стороны обсудили позиции своих стран в сфере стратегической безопасности.

"Делегации приняли решение продолжать диалог по стратегической безопасности и начать обсуждение конкретных вопросов на уровне экспертов", - сообщили в госдепе, уточнив, что по мере необходимости будут проводиться дополнительные консультации.