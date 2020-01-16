США и Россия обсудили расширение диалога по нераспространению

ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Представители США и РФ обсудили в Вене необходимость выхода за пределы двустороннего формата дискуссий по нераспространению, сообщил по итогам прошедших консультаций с участием заместителей глав внешнеполитических ведомств двух стран госдепартамент США.
В ходе прошедших переговоров стороны обсудили вопросы ядерных запасов, проблему гонки вооружений, а также "важность выхода за рамки исключительно двустороннего формата" в обсуждении этих тем, сообщил госдепартамент по итогам переговоров замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США по вопросам нераспространения Кристофера Форда.
В сообщении отмечается, что в интересах сокращения недопонимания и неверных интерпретаций, стороны обсудили позиции своих стран в сфере стратегической безопасности.
"Делегации приняли решение продолжать диалог по стратегической безопасности и начать обсуждение конкретных вопросов на уровне экспертов", - сообщили в госдепе, уточнив, что по мере необходимости будут проводиться дополнительные консультации.