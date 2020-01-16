В Госдуме поддержат инициативу о введении должности зампреда Совбеза

"Да, однозначно поддержит … Все инициативы президента, которые публично им озвучены, имеют глубокий смысл под собой и у нас сомнений нет в крайней необходимости этих инициатив … и я думаю, что это инициативы как раз те, которые направлены на то, чтобы лица, которые замещают государственные должности, их штатная численность, кадровый состав достаточно продуманы, и они будут необходимы для продвижения тех вопросов, инициатив, задач, которые ставит перед ними президент", - сказал Выборный, комментируя внесение законопроекта.