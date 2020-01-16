В Госдуме поддержат инициативу о введении должности зампреда Совбеза

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Штатная численность и кадровые должности лиц, которые замещают государственные должности, достаточно продуманы и будут необходимы для продвижения задач, которые ставит президент РФ Владимир Путин, Госдума однозначно поддержит законопроект о введении должности зампреда в Совбезе РФ, сказал РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.
Ранее президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, которым в Совет безопасности РФ вводится должность заместителя председателя. До этого Путин указом ввел должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и назначил на эту должность бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева.
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"Да, однозначно поддержит … Все инициативы президента, которые публично им озвучены, имеют глубокий смысл под собой и у нас сомнений нет в крайней необходимости этих инициатив … и я думаю, что это инициативы как раз те, которые направлены на то, чтобы лица, которые замещают государственные должности, их штатная численность, кадровый состав достаточно продуманы, и они будут необходимы для продвижения тех вопросов, инициатив, задач, которые ставит перед ними президент", - сказал Выборный, комментируя внесение законопроекта.
Депутат подчеркнул, что инициативы президента прорабатываются "достаточно тщательно" с участием экспертов, а многие вопросы обсуждаются публично.
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