Конте не исключил отправку военного контингента ЕС в Ливию

Конте в четверг нанес визит в Алжир, где встретился с президентом республики Абдельмаджидом Теббуном.

"Этот одна из возможностей, которую мы рассмотрим. Но мы должны сопоставить наши позиции и постараться направить ситуацию к мирному решению", - заявил премьер итальянским журналистам, говоря о повестке предстоящей конференции по урегулированию в Ливии, которая состоится в Берлине 19 января.