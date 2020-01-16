Лукашевич рассказал о вмешательстве в работу СММ ОБСЕ в Донбассе

"Подобное вмешательство в работу технических средств СММ является недопустимым и демонстрирует желание скрыть от миссии военную активность. 11 января такой же беспилотник был обстрелян вблизи позиций ВСУ в поселке Новолуганское Донецкой области", - добавил постпред.