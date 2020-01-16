Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-16T21:19+0300
https://ria.ru/20200116/1563516971.html
Лукашевич рассказал о вмешательстве в работу СММ ОБСЕ в Донбассе
https://cdn23.img.ria.ru/images/155812/78/1558127890_0:291:3072:2019_1036x0_80_0_0_cba1aab941df4aa120b235b519351893.jpg
РИА Новости

Лукашевич рассказал о вмешательстве в работу СММ ОБСЕ в Донбассе

21:18 16.01.2020 (обновлено: 21:19 16.01.2020)
1014
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПредставители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ . Архивное фото
ВЕНА, 16 янв - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине сообщила о препятствиях работе своих беспилотных летательных аппаратов, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Характерный случай произошел 10 января вблизи подконтрольного Киеву поселка Орехово Луганской области, где дрон малого радиуса действия после глушения попал в руки к украинским военнослужащим. Впоследствии он был возвращен миссии с полностью зачищенной картой памяти", - заявил Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ.
"Подобное вмешательство в работу технических средств СММ является недопустимым и демонстрирует желание скрыть от миссии военную активность. 11 января такой же беспилотник был обстрелян вблизи позиций ВСУ в поселке Новолуганское Донецкой области", - добавил постпред.
Автомобиль миссии ОБСЕ в Донбассе
5 января, 15:03
ЛНР призвала ОБСЕ препятствовать силовикам минировать местность
4400283
Обсудить 0
УкраинаСитуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕДонбассВооруженные силы УкраиныАлександр ЛукашевичУкраинаВ мире
Рекомендуем
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков в перерыве заседания Совета Федерации РФ
Пушков высмеял возвращение Украины в ПАСЕ
Флаги с логотипом ОБСЕ
ОБСЕ назвала основную причину гибели гражданского населения в Донбассе
Украинские военнослужащие
В Киеве назвали условия проведения выборов в Донбассе
Дорожные знаки на пункте пропуска на границе России и Украины
Украина предложила создать подгруппу по вопросам границы с Россией
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
В России ответили на обвинения Европарламента в "искажении истории"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
Медведев поговорил с премьером Белоруссии по телефону
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Киеве утверждают, что место крушения Boeing расчищали бульдозерами
Александр Винник
Россиянин Винник заявил о пытках в Греции и попросил о помощи
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
МИД Украины и Нидерландов обсудили "Северный поток — 2" и дело MH17
Алеппо
Число жертв ракетного обстрела Алеппо выросло до семи человек
Провинция Идлиб в Сирии
Минобороны опровергло данные об ударе по гражданским объектам в Идлибе
Военнослужащие Народной милиции ДНР покидают свои позиции у села Петровского
Киев настаивает на повторной верификации ОБСЕ отвода сил в Донбассе
Братислава
Опрос показал, что на выборах в Словакии могут победить экстремисты
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи. 24 октября 2018
Конте не исключил отправку военного контингента ЕС в Ливию
Здание Государственной Думы РФ
В ГД внесли проект о ликвидации партий за финансирование из-за рубежа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25В Венесуэле обвинили Европарламент в дестабилизации обстановки
01:21Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
01:17Адвокаты россиянина Винника ожидают заявления Москвы по делу
01:07Пэрис Хилтон пытается готовить в новом кулинарном шоу на YouTube
01:04Израиль атаковал объект ХАМАС в секторе Газа
00:58В финском аэропорту открылись туалеты для собак
00:56Адвокат рассказал о состоянии здоровья Винника в греческой тюрьме
00:52В Триполи считают, что ряд сил хотят провалить конференцию по Ливии
00:44Депутат заметил логику в отставке правительства
00:42В Грузии заявили о готовности к диалогу с Абхазией и Южной Осетией
00:41Политолог заявил о желании Европарламента наказать Россию за прошлое
00:31Новый президент Гватемалы разорвал отношения с Венесуэлой
00:30"Как ела, так есть и буду": Лолита оценила отставку правительства
00:25Премьер Греции угрожает наложить вето на решение по Ливии
00:15Жителей Петропавловска-Камчатского разбудили подземные толчки
23:54Трамп считает, что слушания по импичменту не займут много времени
23:49Фронтмен Metallica впервые выступит на публике после реабилитации
23:37В Цхинвале обеспокоены заявлением абхазского оппозиционера о Грузии
23:31Украина предложила создать международную следственную группу по Boeing
23:29Помпео намерен добиваться продолжения перемирия в Ливии
Лента новостейМолния