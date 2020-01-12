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ВСУ вернули ОБСЕ потерянный беспилотник без данных на карте памяти
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РИА Новости

ВСУ вернули ОБСЕ потерянный беспилотник без данных на карте памяти

15:39 12.01.2020 (обновлено: 16:10 12.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине
Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Архивное фото
ЛУГАНСК, 12 янв — РИА Новости. Украинские военнослужащие вернули наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ беспилотный летательный аппарат (БПЛА), связь с которым была утеряна в Донбассе, без информации на карте памяти, говорится в отчете миссии от 11 января 2019 года.
Ранее Народная милиция сообщила, что украинские силовики применили в районе подконтрольного Киеву Орехово средства радиоэлектронной борьбы, чтобы создать помехи БПЛА миссии и скрыть от наблюдателей СММ ОБСЕ артиллерийское вооружение, из которого в пятницу обстреляли Кировск в ЛНР. По данным ЛНР, украинские силовики вернули утерянный беспилотник наблюдателям.
Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
5 января, 13:56
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"Вблизи Орехово (под контролем ВС Украины) команда миссии потеряла контроль над пространственным положением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ малого радиуса действия из-за влияния помех сигнала", — говорится в отчете.
По данным миссии, БПЛА удалось вернуть, "однако данных, зафиксированных на его носителе памяти, не было".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Наблюдатель ОБСЕ в Донбассе
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ЛНР призвала ОБСЕ зафиксировать использование дронов ВСУ в Донбассе
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Обсудить 5
СММ ОБСЕЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Это для отвода глаз . Многие уже давно говорят что ОБСЕ снабжает ВСУ информацией о расположениях на линии фронта./
12 января, 16:05
Данил Некипелов
1500210
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