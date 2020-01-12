ВСУ вернули ОБСЕ потерянный беспилотник без данных на карте памяти

ЛУГАНСК, 12 янв — РИА Новости. Украинские военнослужащие вернули наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ беспилотный летательный аппарат (БПЛА), связь с которым была утеряна в Донбассе, без информации на карте памяти, говорится в отчете миссии от 11 января 2019 года.
Ранее Народная милиция сообщила, что украинские силовики применили в районе подконтрольного Киеву Орехово средства радиоэлектронной борьбы, чтобы создать помехи БПЛА миссии и скрыть от наблюдателей СММ ОБСЕ артиллерийское вооружение, из которого в пятницу обстреляли Кировск в ЛНР. По данным ЛНР, украинские силовики вернули утерянный беспилотник наблюдателям.
"Вблизи Орехово (под контролем ВС Украины) команда миссии потеряла контроль над пространственным положением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ малого радиуса действия из-за влияния помех сигнала", — говорится в отчете.
По данным миссии, БПЛА удалось вернуть, "однако данных, зафиксированных на его носителе памяти, не было".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
6 декабря 2019, 13:43ЛНР призвала ОБСЕ зафиксировать использование дронов ВСУ в Донбассе