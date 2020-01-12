ВСУ вернули ОБСЕ потерянный беспилотник без данных на карте памяти

ЛУГАНСК, 12 янв — РИА Новости. Украинские военнослужащие вернули наблюдателям Украинские военнослужащие вернули наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ беспилотный летательный аппарат (БПЛА), связь с которым была утеряна в Донбассе, без информации на карте памяти, говорится в отчете миссии от 11 января 2019 года.

Ранее Народная милиция сообщила, что украинские силовики применили в районе подконтрольного Киеву Орехово средства радиоэлектронной борьбы, чтобы создать помехи БПЛА миссии и скрыть от наблюдателей СММ ОБСЕ артиллерийское вооружение, из которого в пятницу обстреляли Кировск в ЛНР. По данным ЛНР , украинские силовики вернули утерянный беспилотник наблюдателям.

"Вблизи Орехово (под контролем ВС Украины) команда миссии потеряла контроль над пространственным положением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ малого радиуса действия из-за влияния помех сигнала", — говорится в отчете.

По данным миссии, БПЛА удалось вернуть, "однако данных, зафиксированных на его носителе памяти, не было".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.