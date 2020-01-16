Белый дом обвинили в нарушении закона из-за задержки помощи Украине

ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Администрация США нарушила закон, задержав выделенную конгрессом военную помощь Украине более чем на 200 миллионов долларов, постановила в четверг счетная палата США.

Предположения, что президент США Дональд Трамп добивался от украинских властей политических услуг в обмен на помощь, лежат в центре дела по импичменту, которое идет в конгрессе.

"Летом 2019 года административно-бюджетное управление (Белого дома) воздержалось от обязательства выделить министерству обороны деньги на помощь Украине в области безопасности", - говорится в заявлении контрольного органа.

"Принцип точного исполнения закона не позволяет президенту подменять принятые конгрессом законы собственными политическими приоритетами... Таким образом, мы пришли к выводу, что административно-бюджетное управление нарушило закон о контроле за расходованием бюджетных средств", - говорится в обнародованном в четверг докладе счетной палаты.

Как пояснили в ведомстве, "конституция не дает президенту односторонних полномочий удерживать выделение средств". "Напротив, конгресс наделил президента строго очерченными полномочиями по удержанию бюджетных обязательств лишь только в ограниченных обстоятельствах и только так, как описано в законе о контроле за расходованием бюджетных средств", - уточнили в счетной палате.

Контрольный орган признает, что в некоторых случаях возможна приостановка выделения средств по "внешним" обстоятельствам, но не видит наличия таковых в конкретном случае и поэтому отвергает аргументы Белого дома.

"Бремя доказательств при удержании бюджетных средств лежит на исполнительной власти. Административно-бюджетное управление не смогло доказать этого", - говорится в докладе.

Cчетная палата относится к законодательной ветви власти и подчиняется конгрессу, но по закону является независимой от партийных предпочтений парламентского большинства. Счетная палата занимается, в частности, контролем за расходованием бюджетных средств.