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Белый дом обвинили в нарушении закона из-за задержки помощи Украине
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РИА Новости

Белый дом обвинили в нарушении закона из-за задержки помощи Украине

19:57 16.01.2020 (обновлено: 19:58 16.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Палинчак / Перейти в фотобанкСамолет ВВС США с американскими бронеавтомобилями на Украине
Самолет ВВС США с американскими бронеавтомобилями на Украине
© РИА Новости / Михаил Палинчак
Перейти в фотобанк
Самолет ВВС США с американскими бронеавтомобилями на Украине. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Администрация США нарушила закон, задержав выделенную конгрессом военную помощь Украине более чем на 200 миллионов долларов, постановила в четверг счетная палата США.
Предположения, что президент США Дональд Трамп добивался от украинских властей политических услуг в обмен на помощь, лежат в центре дела по импичменту, которое идет в конгрессе.
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"Летом 2019 года административно-бюджетное управление (Белого дома) воздержалось от обязательства выделить министерству обороны деньги на помощь Украине в области безопасности", - говорится в заявлении контрольного органа.
"Принцип точного исполнения закона не позволяет президенту подменять принятые конгрессом законы собственными политическими приоритетами... Таким образом, мы пришли к выводу, что административно-бюджетное управление нарушило закон о контроле за расходованием бюджетных средств", - говорится в обнародованном в четверг докладе счетной палаты.
Как пояснили в ведомстве, "конституция не дает президенту односторонних полномочий удерживать выделение средств". "Напротив, конгресс наделил президента строго очерченными полномочиями по удержанию бюджетных обязательств лишь только в ограниченных обстоятельствах и только так, как описано в законе о контроле за расходованием бюджетных средств", - уточнили в счетной палате.
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Контрольный орган признает, что в некоторых случаях возможна приостановка выделения средств по "внешним" обстоятельствам, но не видит наличия таковых в конкретном случае и поэтому отвергает аргументы Белого дома.
"Бремя доказательств при удержании бюджетных средств лежит на исполнительной власти. Административно-бюджетное управление не смогло доказать этого", - говорится в докладе.
Cчетная палата относится к законодательной ветви власти и подчиняется конгрессу, но по закону является независимой от партийных предпочтений парламентского большинства. Счетная палата занимается, в частности, контролем за расходованием бюджетных средств.
Палата представителей голосами одних демократов в декабре вынесла Трампу импичмент по двум статьям - превышение полномочий и воспрепятствование работе конгресса. На этой неделе дело было передано в сенат. Республиканцы, у которых большинство в сенате, намерены оправдать своего однопартийца Трампа.
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27 декабря 2019, 22:10
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