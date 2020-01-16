В России ответили на обвинения Европарламента в "искажении истории"

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российских политиков и дипломатов возмутили обвинения евродепутатов в "искажении истории".
Накануне член Европарламента от Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что российское руководство пытается "переписать историю", а парламентарий Сандра Калниете назвала Сталина "союзником Гитлера". При этом зампредседателя Еврокомиссии Вера Йоурова подчеркнула, что приравнивание СССР к нацистской Германии некорректно.
"Опасная тенденция"
Выступая перед студентами филиала МГИМО в Ташкенте, и. о. министра иностранных дел Сергей Лавров назвал недопустимой попытку пересмотра решений Нюрнбергского трибунала. Руководитель российской дипломатии отметил, что такое стремление можно наблюдать в некоторых европейских странах, считающих себя образцами демократии.
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"Тенденция очень опасная, и с ней надо бороться, надо ей противодействовать", — сказал он.
Депутат Алексей Чепа, в свою очередь, заявил, что исторические события необходимо оценивать со всех сторон.
"Попытки переписать историю со стороны таких европейских политиков очевидны, и мы наблюдаем подобное постоянно", — сказал он телеканалу RT.
"Откуда такая подлость?"
Член нижней палаты парламента Наталья Поклонская назвала авторов утверждений об "искажении" Россией истории войны "глупыми подлецами".
Депутат напомнила, что в сентябре 1938 года польский посол во Франции Юлиуш Лукасевич говорил американскому коллеге, что в случае оказания Советским Союзом помощи Чехословакии Варшава готова к войне с СССР "плечом к плечу с Германией".
"Советский народ освободил Европу от нацистской чумы ценой миллионов жизней, а сегодня мы наблюдаем, как потомки освобожденных имеют наглость объявить войну своим освободителям — мертвым, а не живым. Откуда такая подлость у этих людей?" — написала она в фейсбуке.
Поклонская назвала подобные высказывания в стенах Европарламента омерзительными выходками.
"Страны — основатели ООН, чтобы сохранить мир, должны осудить подобные высказывания, а также польскую политику, которая ведется в пользу нацистов", — отметила она.
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Также парламентарий призвала пригрозить западным коллегами санкциями, если они не перестанут пересматривать итоги войны.
В конце декабря посла России в Польше Сергея Андреева пригласили в польский МИД после того, как Путин высказался о политике Варшавы в 30-е годы прошлого века. Президент назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в Германии Юзефа Липского, поддержавшего Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение".
Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обвинения польских дипломатов в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
После этого посол США в Польше Джорджетт Мосбахер назвала Иосифа Сталина таким же виновником начала Второй мировой войны, как и Адольфа Гитлера. В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин порекомендовал США проверять своих дипломатов на знание истории.
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