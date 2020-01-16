Путин встретился с генсеком совбеза Японии

Президент РФ Владимир Путин и генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамура во время встречи

Президент РФ Владимир Путин и генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамура во время встречи

НОВО-ОГАРЕВО, 16 янв - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин и генеральный секретарь совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамуро в ходе встречи в четверг отметили поступательный характер развития отношений двух стран.

"Отношения между нашими государствами развиваются поступательно, это нас очень радует", - сказал Путин.

Он также передал "самые наилучшие пожелания" премьер-министру Японии Синдзо Абэ и выразил надежду на то, что на встрече удастся обсудить, когда и где можно было бы продолжить с ним встречи и консультации.

Китамура в свою очередь поблагодарил Путина за то, что тот нашел время для встречи, несмотря на его занятость в связи с переформированием правительства РФ, и передал российскому лидеру приветствия от Абэ. Он также отметил, что двусторонние отношения развиваются "скачкообразно", в том числе и благодаря личным и доверительным отношениям лидеров стран.

Генсек совета нацбезопасности Японии также отметил, что обе страны несут ответственность за обеспечение безопасности в Восточной Азии.

"Я хочу развивать наше стратегическое взаимодействие и хочу, чтобы наши страны стали государствами-партнерами, которые могут друг другу доверять", - подчеркнул он.