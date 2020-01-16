Путин встретился с генсеком совбеза Японии

НОВО-ОГАРЕВО, 16 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и генеральный секретарь совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамуро в ходе встречи в четверг отметили поступательный характер развития отношений двух стран.
"Отношения между нашими государствами развиваются поступательно, это нас очень радует", - сказал Путин.
Он также передал "самые наилучшие пожелания" премьер-министру Японии Синдзо Абэ и выразил надежду на то, что на встрече удастся обсудить, когда и где можно было бы продолжить с ним встречи и консультации.
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Китамура в свою очередь поблагодарил Путина за то, что тот нашел время для встречи, несмотря на его занятость в связи с переформированием правительства РФ, и передал российскому лидеру приветствия от Абэ. Он также отметил, что двусторонние отношения развиваются "скачкообразно", в том числе и благодаря личным и доверительным отношениям лидеров стран.
Генсек совета нацбезопасности Японии также отметил, что обе страны несут ответственность за обеспечение безопасности в Восточной Азии.
"Я хочу развивать наше стратегическое взаимодействие и хочу, чтобы наши страны стали государствами-партнерами, которые могут друг другу доверять", - подчеркнул он.
Кроме этого, Китамура сообщил, что провел с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым конструктивные переговоры, в ходе которых стороны "смогли откровенно обмениваться мнениями по всему комплексу вопросов в сфере безопасности", относящихся к двусторонним отношениям.