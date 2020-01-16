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МИД ДНР удовлетворен отзывом проекта поправок в конституцию Украины
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РИА Новости

МИД ДНР удовлетворен отзывом проекта поправок в конституцию Украины

19:09 16.01.2020
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© Фото : МИД ДНР Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
© Фото : МИД ДНР
МИНСК, 16 янв – РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что удовлетворена отзывом украинским президентом Владимиром Зеленским для доработки законопроекта о поправках в конституцию.
В четверг президент Украины Зеленский решил отозвать предложенный им проект изменений в конституцию страны в части децентрализации и направить законопроект на доработку. Ранее он зарегистрировал в Верховной раде законопроект "О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)". В документе предлагается изменить административно-территориальное устройство страны и ввести институт префекта. При этом в тексте не упоминается особый статус для неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, который Киев должен предоставить региону по минским соглашениям. Ряд оппозиционных фракций раскритиковали этот законопроект, отмечая, что предложенные изменения, наоборот, концентрируют власть в руках президента. Зеленский внес на замену в Раду законопроект о децентрализации. Позднее документ раскритиковали посольства Канады, ФРГ и Швеции.
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"Мы знаем, что сегодня президент Украины отозвал свой проект, поскольку он совершенно не направлен на децентрализацию, а наоборот, на централизацию власти. И об этом заявляют даже сами органы местного самоуправления Украины. Мы знаем, лидеры "нормандского формата" не удовлетворены тем проектом, который был подан, и выразили мнение, что он не отвечает комплексу мер (по выполнению минских соглашений по урегулированию в Донбассе - ред.)", - сказала Никонорова журналистам, подводя в четверг в Минске итоги заседания контактной группы.
По ее словам, в ДНР приветствуют, что этот проект был отозван. "И, собственно, сегодня еще раз мы обозначили свою позицию, что в любом случае любой проект изменений в конституцию должен быть согласован здесь, в Минске, поскольку он должен учитывать особенности отдельных районов и их управление", - подчеркнула Никонорова.
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