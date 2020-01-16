МИД ДНР удовлетворен отзывом проекта поправок в конституцию Украины

В четверг президент Украины Зеленский решил отозвать предложенный им проект изменений в конституцию страны в части децентрализации и направить законопроект на доработку. Ранее он зарегистрировал в Верховной раде законопроект "О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)". В документе предлагается изменить административно-территориальное устройство страны и ввести институт префекта. При этом в тексте не упоминается особый статус для неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, который Киев должен предоставить региону по минским соглашениям. Ряд оппозиционных фракций раскритиковали этот законопроект, отмечая, что предложенные изменения, наоборот, концентрируют власть в руках президента. Зеленский внес на замену в Раду законопроект о децентрализации. Позднее документ раскритиковали посольства Канады, ФРГ и Швеции.

"Мы знаем, что сегодня президент Украины отозвал свой проект, поскольку он совершенно не направлен на децентрализацию, а наоборот, на централизацию власти. И об этом заявляют даже сами органы местного самоуправления Украины. Мы знаем, лидеры "нормандского формата" не удовлетворены тем проектом, который был подан, и выразили мнение, что он не отвечает комплексу мер (по выполнению минских соглашений по урегулированию в Донбассе - ред.)", - сказала Никонорова журналистам, подводя в четверг в Минске итоги заседания контактной группы.