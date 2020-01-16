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Украина предложила создать подгруппу по вопросам границы с Россией
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РИА Новости

Украина предложила создать подгруппу по вопросам границы с Россией

19:06 16.01.2020
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© РИА Новости / Владислав СергиенкоДорожные знаки на пункте пропуска на границе России и Украины
Дорожные знаки на пункте пропуска на границе России и Украины
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
Дорожные знаки на пункте пропуска на границе России и Украины. Архивное фото
КИЕВ, 16 янв – РИА Новости. Представители властей Украины на заседании контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, которое прошло в четверг в Минске, предложили создать дополнительную подгруппу по вопросам границы с РФ, сообщила в четверг пресс-секретарь представителя представителя Киева переговорах Леонида Кучмы Дарья Олифер.
"Обращено внимание на невыполнение пункта 4 протокола по итогам консультаций ТКГ (трехсторонней контактной группы – ред.) от 1 сентября 2014 года, согласно которому необходимо обеспечить действенный мониторинг на российско-украинской границе и верификацию со стороны ОБСЕ с созданием зоны безопасности в приграничных районах Украины и РФ. Именно поэтому украинская сторона предложила создать дополнительную рабочую подгруппу по вопросам границы", - написала Олифер в Facebook.
Встреча контактной группы по Украине в Минске
Вчера, 18:00
Следующее заседание контактной группы по Донбассу пройдет 29 января
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Вчера, 17:43
В ДНР рассказали детали встречи контактной группы по Донбассу
02701240
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДарья ОлиферЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЛеонид КучмаРоссияУкраинаВ мире
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