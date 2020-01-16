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Медиавойны
2020-01-16T19:53+0300
https://ria.ru/20200116/1563513187.html
Пушков назвал слова главы МИД Эстонии об "обороне Европы" ерундой
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РИА Новости

Пушков назвал слова главы МИД Эстонии об "обороне Европы" ерундой

19:00 16.01.2020 (обновлено: 19:53 16.01.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков назвал полной ерундой слова главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, что санкции против Sputnik являются вопросом "обороны Европы".
Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.
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Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу в четверг заявил РИА Новости, что его страна проводит санкционную политику Евросоюза, не в отношении Sputnik, а в отношении личных санкций, наложенных на гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.

"Глава МИД Эстонии вконец запутался. Действия Таллина против Sputnik направлены, оказывается, не против Sputnik (?), а против главы МИА Дмитрия Киселева и связаны с "защитой обороны Европы, свободы" (?!). Полная ерунда. Просто закрывают неугодное СМИ. Вот и вся "оборона Европы", - написал он в Twitter.

Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что стремление властей Эстонии распространить действие персональных санкций ЕС против генерального директора МИА "Россия сегодня" на коллектив Sputnik Эстония создает проблему в сфере свободы СМИ. В свою очередь генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер отмечал, что обязательства по обеспечению свободы СМИ закреплены в Хельсинском акте.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявлял, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Высокопоставленный источник в Москве заявил РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы, это будет принято во внимание для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.
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МедиавойныУгрозы в адрес журналистов Sputnik ЭстонияМИА "Россия сегодня"Sputnik ЭстонияМедиавойныАрлем ДезирУрмас РейнсалуSputnikМИД ЭстонииДмитрий КиселевАлексей ПушковВладимир ПутинЭстонияРоссияВ мире
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