Пушков назвал слова главы МИД Эстонии об "обороне Европы" ерундой

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российский сенатор Российский сенатор Алексей Пушков назвал полной ерундой слова главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу , что санкции против Sputnik являются вопросом "обороны Европы".

Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня" , в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева

Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу в четверг заявил РИА Новости, что его страна проводит санкционную политику Евросоюза, не в отношении Sputnik, а в отношении личных санкций, наложенных на гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.

"Глава МИД Эстонии вконец запутался. Действия Таллина против Sputnik направлены, оказывается, не против Sputnik (?), а против главы МИА Дмитрия Киселева и связаны с "защитой обороны Европы, свободы" (?!). Полная ерунда. Просто закрывают неугодное СМИ. Вот и вся "оборона Европы", - написал он в Twitter.

Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что стремление властей Эстонии распространить действие персональных санкций ЕС против генерального директора МИА "Россия сегодня" на коллектив Sputnik Эстония создает проблему в сфере свободы СМИ. В свою очередь генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер отмечал, что обязательства по обеспечению свободы СМИ закреплены в Хельсинском акте.