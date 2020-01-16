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В ООН заявили о значительном улучшении обстановки в Йемене
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РИА Новости

В ООН заявили о значительном улучшении обстановки в Йемене

18:58 16.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАллея флагов возле здания ООН в Женеве
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ООН, 16 янв – РИА Новости. Конфликт в Йемене переживает сейчас один из самых спокойных периодов за всю историю, заявил, выступая в СБ ООН, спецпосланник генерального секретаря организации по Йемену Мартин Гриффитс.
"В ноябре я сказал Совету, что война в воздухе сократилась на 80%. Это было значимым достижением на тот момент. Сегодня его удалось сохранить и даже улучшить. С начала января в течение 9 дней не было вообще авиаударов", - сказал Гриффитс.
По его словам, в некоторых местах боевые действия продолжаются. "Тем не менее, передвижение сил на земле сократилось. Мы определенно - и я надеюсь, что ситуация такой и останется - являемся свидетелями одного из самых спокойных периодов этого конфликта", - указал Гриффитс.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
26 декабря 2019, 15:40
Богданов встретился с представителем Южного переходного совета Йемена
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Ансар АллаЙеменООНВ мире
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