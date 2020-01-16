Полпред ЛНР объявил о подготовке нового этапа обмена пленными

МИНСК, 16 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел самопровозглашенной Министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики , полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего заявил, что контактная группа по Донбассу ведет работу по подготовке нового этапа обмена пленными в Донбассе, и подчеркнул важность выполнения Киевом обязательств по процессуальной очистке удерживаемых.

"Работа над подготовкой следующего этапа обмена - процесс непрерывный. Мы постоянно пытаемся добиться от Украины подтверждения фактов нахождения тех или иных лиц... Такая же работа идет встречная со стороны Украины. Процесс этот продолжается", - сказал Дейнего журналистам в четверг в Минске.

Он также обратил внимание, что подготовка следующего обмена продолжается, но при этом призвал Киев в максимально короткие сроки обеспечить выполнение в полном объеме обязательств по процессуальной очистке пленных, которые вернулись домой в результате прошедшего в декабре обмена. "Это основной критерий для нас - готовы ли мы приступить к следующему этапу", - отметил Дейнего.

Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек.