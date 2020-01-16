Полпред ЛНР объявил о подготовке нового этапа обмена пленными

МИНСК, 16 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего заявил, что контактная группа по Донбассу ведет работу по подготовке нового этапа обмена пленными в Донбассе, и подчеркнул важность выполнения Киевом обязательств по процессуальной очистке удерживаемых.
"Работа над подготовкой следующего этапа обмена - процесс непрерывный. Мы постоянно пытаемся добиться от Украины подтверждения фактов нахождения тех или иных лиц... Такая же работа идет встречная со стороны Украины. Процесс этот продолжается", - сказал Дейнего журналистам в четверг в Минске.
Он также обратил внимание, что подготовка следующего обмена продолжается, но при этом призвал Киев в максимально короткие сроки обеспечить выполнение в полном объеме обязательств по процессуальной очистке пленных, которые вернулись домой в результате прошедшего в декабре обмена. "Это основной критерий для нас - готовы ли мы приступить к следующему этапу", - отметил Дейнего.
Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.