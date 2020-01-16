Лукашевич осудил отсутствие реакции ЕС в ситуации со Sputnik Эстония

© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич

"С 1 января этого года деятельность эстонской редакции Sputnik приостановлена. Работы в одночасье лишились 35 сотрудников информагентства, 33 из которых – граждане Эстонии", - заявил Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ.

Он указал, что упомянутые в решении Таллина санкции ЕС в отношении Дмитрия Киселева распространяются только на его личные финансовые средства.

"На этом фоне вызывает недоумение молчание профильных структур Евросоюза в отношении очередного попрания Эстонией свободы СМИ, а также отсутствие реакции Брюсселя на ссылки Таллина на позицию ЕС", - заявил постпред.