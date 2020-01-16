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Лукашевич осудил отсутствие реакции ЕС в ситуации со Sputnik Эстония
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РИА Новости

Лукашевич осудил отсутствие реакции ЕС в ситуации со Sputnik Эстония

18:38 16.01.2020
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© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
ВЕНА, 16 янв - РИА Новости. Молчание профильных структур Евросоюза и отсутствие реакции Брюсселя на притеснения Sputnik в Эстонии вызывают недоумение, заявил  четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"С 1 января этого года деятельность эстонской редакции Sputnik приостановлена. Работы в одночасье лишились 35 сотрудников информагентства, 33 из которых – граждане Эстонии", - заявил Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ.
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Он указал, что упомянутые в решении Таллина санкции ЕС в отношении Дмитрия Киселева распространяются только на его личные финансовые средства.
"На этом фоне вызывает недоумение молчание профильных структур Евросоюза в отношении очередного попрания Эстонией свободы СМИ, а также отсутствие реакции Брюсселя на ссылки Таллина на позицию ЕС", - заявил постпред.
Ранее сообщалось, что из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до пяти лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с головной организацией - международным информационным агентством "Россия сегодня". Первого января стало известно, что сайт Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме.
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