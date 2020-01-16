В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
Ранее советник спикера ГД Анастасия Кашеварова заявила, что больше всего фракции Госдумы на встречах с Мишустиным критиковали работу министров труда, здравоохранения, просвещения и культуры.
"В данном случае сказать о том, что мы какие-то лидеры по претензиям, - нет. Но если депутаты Государственной думы, общаясь с председателем правительства, новым председателем правительства, упоминают министерство просвещения, это говорит, что наша повестка важна и актуальна, это не может не радовать", - сказал Зенькович журналистам в кулуарах Гайдаровского форума, проводимого РАНХиГС.
Он также добавил, что министерство очень плотно работает с Думой и всегда открыто к диалогу с депутатами.