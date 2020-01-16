В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы

"В данном случае сказать о том, что мы какие-то лидеры по претензиям, - нет. Но если депутаты Государственной думы, общаясь с председателем правительства, новым председателем правительства, упоминают министерство просвещения, это говорит, что наша повестка важна и актуальна, это не может не радовать", - сказал Зенькович журналистам в кулуарах Гайдаровского форума, проводимого РАНХиГС.