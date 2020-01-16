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2020-01-16T18:32+0300
https://ria.ru/20200116/1563511800.html
В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы
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РИА Новости

В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы

18:32 16.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПервый заместитель министра просвещения РФ Павел Зенькович на сессии в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке
Первый заместитель министра просвещения РФ Павел Зенькович на сессии в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
Ранее советник спикера ГД Анастасия Кашеварова заявила, что больше всего фракции Госдумы на встречах с Мишустиным критиковали работу министров труда, здравоохранения, просвещения и культуры.
"В данном случае сказать о том, что мы какие-то лидеры по претензиям, - нет. Но если депутаты Государственной думы, общаясь с председателем правительства, новым председателем правительства, упоминают министерство просвещения, это говорит, что наша повестка важна и актуальна, это не может не радовать", - сказал Зенькович журналистам в кулуарах Гайдаровского форума, проводимого РАНХиГС.
Он также добавил, что министерство очень плотно работает с Думой и всегда открыто к диалогу с депутатами.
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Формирование нового правительстваМинистерство просвещения РоссииПавел ЗеньковичМихаил МишустинГосдума РФПравительство РФРоссияПолитика
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