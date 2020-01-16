Круглый стол к визиту Президента РФ в Израиль

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20 января в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Общая трагедия: блокада, Холокост и другие преступления нацистов".