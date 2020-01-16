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Круглый стол к визиту Президента РФ в Израиль
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РИА Новости

Круглый стол к визиту Президента РФ в Израиль

18:00 16.01.2020
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20 января в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Общая трагедия: блокада, Холокост и другие преступления нацистов".
Участники:
- сопредседатель Центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь ООД "Поисковое движение России" Елена ЦУНАЕВА;
- сопредседатель Центра и Фонда "Холокост", профессор РГГУ Илья АЛЬТМАН;
- директор Фонда "Историческая память" Александр ДЮКОВ;
- руководитель Центра экономической истории Института российской истории РАН Виктор КОНДРАШИН;
- ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Руслан ГАГКУЕВ.

Блокада и Холокост – части одной грандиозной по масштабам трагедии, начавшейся с нападения нацистской Германии на Советский Союз и завершенной благодаря победам Красной Армии.
В преддверии открытия в Иерусалиме памятника жертвам блокады Ленинграда, в котором 23 января примет участие Президент Российской Федерации Владимир Путин, Фонд "Историческая память" совместно с Центром и Фондом "Холокост" представят сборник "Общая трагедия. Блокада. Холокост".
Также эксперты обсудят вопросы изучения истории нацистских преступлений, их современного расследования, мемориализации и преподавания данной темы в школах.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
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