Круглый стол к визиту Президента РФ в Израиль

Участники:
- сопредседатель Центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь ООД "Поисковое движение России" Елена ЦУНАЕВА;
- сопредседатель Центра и Фонда "Холокост", профессор РГГУ Илья АЛЬТМАН;
- директор Фонда "Историческая память" Александр ДЮКОВ;
- руководитель Центра экономической истории Института российской истории РАН Виктор КОНДРАШИН;
- ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Руслан ГАГКУЕВ.
Блокада и Холокост – части одной грандиозной по масштабам трагедии, начавшейся с нападения нацистской Германии на Советский Союз и завершенной благодаря победам Красной Армии.
В преддверии открытия в Иерусалиме памятника жертвам блокады Ленинграда, в котором 23 января примет участие Президент Российской Федерации Владимир Путин, Фонд "Историческая память" совместно с Центром и Фондом "Холокост" представят сборник "Общая трагедия. Блокада. Холокост".
Также эксперты обсудят вопросы изучения истории нацистских преступлений, их современного расследования, мемориализации и преподавания данной темы в школах.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- сопредседатель Центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь ООД "Поисковое движение России" Елена ЦУНАЕВА;
- сопредседатель Центра и Фонда "Холокост", профессор РГГУ Илья АЛЬТМАН;
- директор Фонда "Историческая память" Александр ДЮКОВ;
- руководитель Центра экономической истории Института российской истории РАН Виктор КОНДРАШИН;
- ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Руслан ГАГКУЕВ.
Блокада и Холокост – части одной грандиозной по масштабам трагедии, начавшейся с нападения нацистской Германии на Советский Союз и завершенной благодаря победам Красной Армии.
В преддверии открытия в Иерусалиме памятника жертвам блокады Ленинграда, в котором 23 января примет участие Президент Российской Федерации Владимир Путин, Фонд "Историческая память" совместно с Центром и Фондом "Холокост" представят сборник "Общая трагедия. Блокада. Холокост".
Также эксперты обсудят вопросы изучения истории нацистских преступлений, их современного расследования, мемориализации и преподавания данной темы в школах.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/