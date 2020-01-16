ОНФ проконтролирует обеспечение школ высокоскоростным интернетом

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Сопредседатель Центрального штаба Сопредседатель Центрального штаба ОНФ , генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров заявил, что ОНФ продолжит общественный контроль за обеспечением высокоскоростного интернета в школах страны, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".

Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию обозначил, что в 2021 году школы страны должны получить доступ к высокоскоростному интернету.

"В этом году ОНФ (тематическая площадка "Цифровая Экономика РФ") проведёт масштабное исследование фактического положения дел в вопросах подключения школ, ссузов, сельских ФАПов и малочисленных населенных пунктов к интернету. Этим займутся активисты ОНФ в регионах, будут проведены полевые исследования, мониторинги. Совместно с участниками нацпрограммы по итогам исследования будет выработан комплекс мер по устранению проблем", отметил Комиссаров.

Он подчеркнул, что общественный контроль, проводимый ОНФ, будет происходить публично и в прямом диалоге с гражданами России. "Согласно планам принятых исполкомом ОНФ мероприятий, в этом году мониторинги пройдут в 82 субъектах России. При этом общественный контроль будет осуществляться не только в городах, но и не менее чем в 200 малочисленных населенных пунктах. Все результаты мониторинга будут обсуждаться публично. Одна из целей – налаживание открытого диалога с людьми, создание системы публичной оценки тех преобразований, которые заложены в национальных проектах", - сказал он.

Кроме того, в послании президент уделил внимание вопросам искусственного интеллекта. По его мнению, Россия способна достичь в этой области такого же прорыва, как и в оборонной сфере.

"Считаю важным вопрос внедрения технологий больших данных и искусственного интеллекта в государственное и муниципальное управление. Автоматизированный анализ сведений, имеющихся в государственных базах данных, информационных системах, негосударственных наборах сведений, может помочь при принятии управленческих решений. Например, анализ данных об отрасли может дать представление об эффекте от принятия нового нормативного акта, а изучение системой искусственного интеллекта данных о хозяйственной деятельности может объективно проверить участника крупного государственного проекта", - прокомментировал тему Комиссаров.