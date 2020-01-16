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ОНФ проконтролирует обеспечение школ высокоскоростным интернетом
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РИА Новости

ОНФ проконтролирует обеспечение школ высокоскоростным интернетом

17:55 16.01.2020 (обновлено: 17:56 16.01.2020)
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© Depositphotos / luminastockСтаршеклассники за ноутбуками
Старшеклассники за ноутбуками
© Depositphotos / luminastock
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров заявил, что ОНФ продолжит общественный контроль за обеспечением высокоскоростного интернета в школах страны, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию обозначил, что в 2021 году школы страны должны получить доступ к высокоскоростному интернету.
"В этом году ОНФ (тематическая площадка "Цифровая Экономика РФ") проведёт масштабное исследование фактического положения дел в вопросах подключения школ, ссузов, сельских ФАПов и малочисленных населенных пунктов к интернету. Этим займутся активисты ОНФ в регионах, будут проведены полевые исследования, мониторинги. Совместно с участниками нацпрограммы по итогам исследования будет выработан комплекс мер по устранению проблем", отметил Комиссаров.
Он подчеркнул, что общественный контроль, проводимый ОНФ, будет происходить публично и в прямом диалоге с гражданами России. "Согласно планам принятых исполкомом ОНФ мероприятий, в этом году мониторинги пройдут в 82 субъектах России. При этом общественный контроль будет осуществляться не только в городах, но и не менее чем в 200 малочисленных населенных пунктах. Все результаты мониторинга будут обсуждаться публично. Одна из целей – налаживание открытого диалога с людьми, создание системы публичной оценки тех преобразований, которые заложены в национальных проектах", - сказал он.
Кроме того, в послании президент уделил внимание вопросам искусственного интеллекта. По его мнению, Россия способна достичь в этой области такого же прорыва, как и в оборонной сфере.
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"Считаю важным вопрос внедрения технологий больших данных и искусственного интеллекта в государственное и муниципальное управление. Автоматизированный анализ сведений, имеющихся в государственных базах данных, информационных системах, негосударственных наборах сведений, может помочь при принятии управленческих решений. Например, анализ данных об отрасли может дать представление об эффекте от принятия нового нормативного акта, а изучение системой искусственного интеллекта данных о хозяйственной деятельности может объективно проверить участника крупного государственного проекта", - прокомментировал тему Комиссаров.
Он уточнил, что в рамках работы тематической площадки ОНФ "Цифровая экономика" делается особый акцент на значимость цифровизации для упрощения взаимодействия граждан и государства, причем во всех сферах – бизнес, здравоохранение, образование, культура и многое другое.
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