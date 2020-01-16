Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-16T17:50+0300
https://ria.ru/20200116/1563509247.html
В КЧР проверят данные о проблемах с отоплением в детской поликлинике
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_0b84bf1b1035cbc6b3853ff25da5ba18.jpg
РИА Новости

В КЧР проверят данные о проблемах с отоплением в детской поликлинике

17:50 16.01.2020
340
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ПЯТИГОРСК, 16 янв - РИА Новости. Следователи в Карачаево-Черкесии начали проверку данных в СМИ о том, что в детской поликлинике в Карачаевске холодно из-за проблем с отоплением, а пациенты и персонал вынуждены мерзнуть, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
"Начата проверка сообщения о преступлении, размещенного в средствах массовой информации, о том, что в помещениях Карачаевской детской поликлиники низкие температуры из-за проблем с отоплением, поэтому медицинский персонал, пациенты вынуждены мёрзнуть, и местные жители опасаются приводить на приём своих детей, особенно младенцев", - говорится в сообщении.
Медицинская сестра в больничной палате
Вчера, 16:38
В Пермском крае проверят обстоятельства смерти младенца в больнице
Как отмечается, в настоящее время устанавливаются все детали произошедшего, опрашиваются местные жители, медицинские сотрудники и должностные лица, ответственные за создание надлежащих условий в учреждении.
"По результатам проверки следствием будет дана правовая оценка действиям и бездействию должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы обеспечения безопасности по оказанию медицинских услуг и услуг коммунального хозяйства", - добавили в СК.
000000
Обсудить 0
Следственный комитет РФКарачаево-ЧеркесияПроисшествия
Рекомендуем
Министр внутренних дел по Республике Коми Виктор Половников
Ходатайство о мере пресечения главе МВД Коми пока не поступало в суд
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
В Псковской области двух мужчин будут судить за убийство ветерана
Вертолет Ми-8 в небе
На Ямале Ми-8 с 15 пассажирами совершил вынужденную посадку на дорогу
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании коллегии Счетной палаты РФ
Кудрин заявил, что ему не предлагали войти в новое правительство
Вид на Каир, Египет
Египет объявил о создании семью странами газового форума
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Кудрин не ожидает существенного обновления состава правительства
Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар
Маас: Хафтар заявил, что готов придерживаться режима прекращения огня
Посол США в России Джон Салливан прибыл в Москву
Новый посол США Джон Салливан прибыл в Москву
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
В ДНР рассказали детали встречи контактной группы по Донбассу
Президент Боливии Эво Моралес после пресс-конференции в Ла-Пас, Боливия. 24 октября 2019
Моралес признал идею создать в Боливии вооруженное ополчение ошибкой
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
Богданов и Саед обсудили подготовку к берлинской конференции по Ливии
Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин
Кудрин заявил, что Мишустин справился со своими задачами в ФНС
Международная космическая станция
Орбиту МКС скорректируют дважды через неделю
Президент РФ Владимир Путин проводит первую встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Путин поручил доработать поправки к Конституции перед голосованием
Медицинская сестра в больничной палате
В Пермском крае проверят обстоятельства смерти младенца в больнице
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:17Адвокаты россиянина Винника ожидают заявления Москвы по делу
01:07Пэрис Хилтон пытается готовить в новом кулинарном шоу на YouTube
01:04Израиль атаковал объект ХАМАС в секторе Газа
00:58В финском аэропорту открылись туалеты для собак
00:56Адвокат рассказал о состоянии здоровья Винника в греческой тюрьме
00:52В Триполи считают, что ряд сил хотят провалить конференцию по Ливии
00:44Депутат заметил логику в отставке правительства
00:42В Грузии заявили о готовности к диалогу с Абхазией и Южной Осетией
00:41Политолог заявил о желании Европарламента наказать Россию за прошлое
00:31Новый президент Гватемалы разорвал отношения с Венесуэлой
00:30"Как ела, так есть и буду": Лолита оценила отставку правительства
00:25Премьер Греции угрожает наложить вето на решение по Ливии
00:15Жителей Петропавловска-Камчатского разбудили подземные толчки
23:54Трамп считает, что слушания по импичменту не займут много времени
23:49Фронтмен Metallica впервые выступит на публике после реабилитации
23:37В Цхинвале обеспокоены заявлением абхазского оппозиционера о Грузии
23:31Украина предложила создать международную следственную группу по Boeing
23:29Помпео намерен добиваться продолжения перемирия в Ливии
23:08В Киеве утверждают, что место крушения Boeing расчищали бульдозерами
23:06Источник: встреча Мишустина с Совфедом может пройти в феврале
Лента новостейМолния