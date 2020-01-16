В КЧР проверят данные о проблемах с отоплением в детской поликлинике

ПЯТИГОРСК, 16 янв - РИА Новости. Следователи в Следователи в Карачаево-Черкесии начали проверку данных в СМИ о том, что в детской поликлинике в Карачаевске холодно из-за проблем с отоплением, а пациенты и персонал вынуждены мерзнуть, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

"Начата проверка сообщения о преступлении, размещенного в средствах массовой информации, о том, что в помещениях Карачаевской детской поликлиники низкие температуры из-за проблем с отоплением, поэтому медицинский персонал, пациенты вынуждены мёрзнуть, и местные жители опасаются приводить на приём своих детей, особенно младенцев", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время устанавливаются все детали произошедшего, опрашиваются местные жители, медицинские сотрудники и должностные лица, ответственные за создание надлежащих условий в учреждении.