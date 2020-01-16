Иракские военные отрицают возобновление операций с армией США

"Главнокомандующий вооруженными силами Ирака не давал разрешения на возобновление операций американской армии в Ираке", - отметил Хальф.
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Ранее американские военные заявили, что возобновили совместные с иракской армией операции после десятидневного перерыва.
После удара США по территории Ирака, в результате которого погиб иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР "Аль-Кудс" Касем Сулеймани, парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск из страны, и премьер-министр Абдель Махди заявил, что начал процедуру вывода иностранных войск из страны, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о наложении санкций на Ирак в случае вывода американских военных. Официальный представитель армии Ирака сообщал, что прекращаются совместные тренировки с американцами, часть из них останется только для консультаций и деятельности, связанной с вооружением.
Ранее комитет по обороне и безопасности парламента Ирака заявил, что между Багдадом и Вашингтоном отсутствуют какие-либо договоренности о создании американских баз на территории Ирака, поэтому "присутствие американских баз в Ираке считается незаконным, особенно в таком количестве". Как пояснил член комитета Али аль-Ганами, на территории Ирака ранее находились около 250 тысяч американских военных, и иракское правительство смогло добиться их выхода в рамках стратегического соглашения с США.
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