Иракские военные отрицают возобновление операций с армией США

Ранее комитет по обороне и безопасности парламента Ирака заявил, что между Багдадом и Вашингтоном отсутствуют какие-либо договоренности о создании американских баз на территории Ирака, поэтому "присутствие американских баз в Ираке считается незаконным, особенно в таком количестве". Как пояснил член комитета Али аль-Ганами, на территории Ирака ранее находились около 250 тысяч американских военных, и иракское правительство смогло добиться их выхода в рамках стратегического соглашения с США.