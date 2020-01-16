В РПЦ призвали власти заняться пропагандой традиционной семьи в школах

В этой связи она отметила важность организации лекций и выставок, работы со школьниками старших классов и студентами. "Создание семьи и рождение детей должно стать модным, и осознание этого нужно прививать, что называется, со школьной скамьи", - пояснила Студеникина.

По информации синодального отдела, в стране открыты 72 приюта для женщин в кризисной ситуации и более 190 центров гуманитарной помощи. За последние два года помощь в них получили свыше миллиона человек. При участии синодального отдела в 98 городах России и Белоруссии действует программа помощи кризисным беременным "Спаси жизнь". В ее реализации принимают участие 54 НКО и 164 специалиста. Благодаря этой программе с 2015 года были спасены 11 132 младенца.