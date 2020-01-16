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Религия и мировоззрение
2020-01-16T18:17+0300
https://ria.ru/20200116/1563506432.html
В РПЦ призвали власти заняться пропагандой традиционной семьи в школах
https://cdn24.img.ria.ru/images/156346/18/1563461819_0:240:3077:1971_1036x0_80_0_0_d63c8af3f19dfe7c2df1b56117b2a909.jpg
РИА Новости

В РПЦ призвали власти заняться пропагандой традиционной семьи в школах

17:16 16.01.2020 (обновлено: 18:17 16.01.2020)
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© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМолодая семья на прогулке
Молодая семья на прогулке
© РИА Новости / Таисия Воронцова
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Профилактика абортов и пропаганда семейных ценностей среди школьников и студентов – одна из основных задач церкви, власти и НКО, считает руководитель направления защиты материнства синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению Мария Студеникина.
Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что судьба России и ее исторические перспективы зависят от демографии: сколько детей родится в российских семьях через год, пять, десять лет, какими они вырастут, кем станут, что сделают для развития страны и какие ценности будут для них опорой в жизни.
"Одна из основных совместных задач церкви, НКО и власти - проведение масштабной информационно-просветительской кампании, направленной на формирование традиционных семейных ценностей", – сказала Студеникина, слова которой приводит пресс-служба.
В этой связи она отметила важность организации лекций и выставок, работы со школьниками старших классов и студентами. "Создание семьи и рождение детей должно стать модным, и осознание этого нужно прививать, что называется, со школьной скамьи", - пояснила Студеникина.
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15 января, 14:39Послание президента России Федеральному собранию
Кузнецова назвала предложенные Путиным меры поддержки семей чудесными
Также среди основных мер поддержки рождаемости она отметила борьбу с абортами, напомнив, что РПЦ занимает принципиальную позицию по этому вопросу и ведет системную работу: оказывает всестороннюю поддержку матерям с детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
По информации синодального отдела, в стране открыты 72 приюта для женщин в кризисной ситуации и более 190 центров гуманитарной помощи. За последние два года помощь в них получили свыше миллиона человек. При участии синодального отдела в 98 городах России и Белоруссии действует программа помощи кризисным беременным "Спаси жизнь". В ее реализации принимают участие 54 НКО и 164 специалиста. Благодаря этой программе с 2015 года были спасены 11 132 младенца.
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18 октября 2019, 18:19Религия и мировоззрение
Про аборты и льготы: ВРНС предложил меры поддержки семьи в России
38000030
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Религия и мировоззрениеабортыНовости - Религия и мировоззрениеМоскваБелоруссиярелигияРусская православная церковьВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
А неверующие посмеиваются... На самом деле вера - это внутреннее дело человека и не стоит в школе создавать даже косвенно условия для ее проявления и поводы для конфронтаций. Тем более, что в натуре верующих в России - мизер.
16 января, 18:42
Валерий Камаев
1300003
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