В РПЦ призвали власти заняться пропагандой традиционной семьи в школах

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Профилактика абортов и пропаганда семейных ценностей среди школьников и студентов – одна из основных задач церкви, власти и НКО, считает руководитель направления защиты материнства синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению Мария Студеникина.
Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что судьба России и ее исторические перспективы зависят от демографии: сколько детей родится в российских семьях через год, пять, десять лет, какими они вырастут, кем станут, что сделают для развития страны и какие ценности будут для них опорой в жизни.
"Одна из основных совместных задач церкви, НКО и власти - проведение масштабной информационно-просветительской кампании, направленной на формирование традиционных семейных ценностей", – сказала Студеникина, слова которой приводит пресс-служба.
В этой связи она отметила важность организации лекций и выставок, работы со школьниками старших классов и студентами. "Создание семьи и рождение детей должно стать модным, и осознание этого нужно прививать, что называется, со школьной скамьи", - пояснила Студеникина.
Также среди основных мер поддержки рождаемости она отметила борьбу с абортами, напомнив, что РПЦ занимает принципиальную позицию по этому вопросу и ведет системную работу: оказывает всестороннюю поддержку матерям с детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
По информации синодального отдела, в стране открыты 72 приюта для женщин в кризисной ситуации и более 190 центров гуманитарной помощи. За последние два года помощь в них получили свыше миллиона человек. При участии синодального отдела в 98 городах России и Белоруссии действует программа помощи кризисным беременным "Спаси жизнь". В ее реализации принимают участие 54 НКО и 164 специалиста. Благодаря этой программе с 2015 года были спасены 11 132 младенца.
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