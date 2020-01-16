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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-16T17:07+0300
https://ria.ru/20200116/1563505907.html
Силуанов доложит об источниках средств для реализации идей из послания
https://cdn24.img.ria.ru/images/156284/67/1562846720_0:0:2816:1584_1036x0_80_0_0_b0d8a05cda2befdca64e3070db345439.jpg
РИА Новости

Силуанов доложит об источниках средств для реализации идей из послания

17:07 16.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Исполняющий обязанности первого вице-премьера, главы Минфина Антон Силуанов заявил, что в ближайшие дни представит новому премьер-министру РФ Михаилу Мишустину доклад по источникам средств для реализации предложений из послания президента.
"Мы сейчас готовим предложения для доклада в правительство Мишустину Михаилу Владимировичу о том, какими источниками обеспечить достижение тех задач, которые поставлены как на текущий год, так и на ближайшие годы", - сказал он.
"Я думаю, это дело ближайших дней. Как только сейчас будет все сформировано... Я думаю, это одно из первых дел, которые мы должны будет обсудить в правительстве", - ответил Силуанов на вопрос, когда состоится доклад.
В среду Путин в ходе обращения с ежегодным посланием к Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка в России от трех до семи лет с 1 января 2020 года, первоначально они составят половину прожиточного минимума - 5,5 тысячи рублей, а в 2021 году при необходимости могут вырасти вдвое. Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.
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Правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку в среду. Позже Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра. В четверг Госдума ее одобрила и Путин подписал указ о назначении Мишустина на пост председателя правительства.
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Послание президента России Федеральному собраниюМихаил МишустинАнтон СилуановГосдума РФМинистерство финансов РФФедеральная налоговая служба РФПравительство РФРоссияЭкономика
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