Силуанов доложит об источниках средств для реализации идей из послания

Министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Исполняющий обязанности первого вице-премьера, главы Минфина Исполняющий обязанности первого вице-премьера, главы Минфина Антон Силуанов заявил, что в ближайшие дни представит новому премьер-министру РФ Михаилу Мишустину доклад по источникам средств для реализации предложений из послания президента.

"Мы сейчас готовим предложения для доклада в правительство Мишустину Михаилу Владимировичу о том, какими источниками обеспечить достижение тех задач, которые поставлены как на текущий год, так и на ближайшие годы", - сказал он.

"Я думаю, это дело ближайших дней. Как только сейчас будет все сформировано... Я думаю, это одно из первых дел, которые мы должны будет обсудить в правительстве", - ответил Силуанов на вопрос, когда состоится доклад.

В среду Путин в ходе обращения с ежегодным посланием к Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка в России от трех до семи лет с 1 января 2020 года, первоначально они составят половину прожиточного минимума - 5,5 тысячи рублей, а в 2021 году при необходимости могут вырасти вдвое. Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.

Силуанов оценивал дополнительные расходы бюджета на эти демографические меры в 400-450 миллиардов рублей в 2020 году.