Музей "Куликово поле" проведет цикл лекций о крепостях Тульского края

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Государственный музей-заповедник "Куликово поле" подготовил лекционный курс к 500-летию Тульского кремля. С 16 января и до середины мая дважды в месяц сотрудники музея будут читать лекции о древних крепостях Тульского края.

Как сообщили в пресс-службе музея, новый лекционный курс расскажет об археологических и исторических исследованиях оборонительных сооружений на территории Тульского края от первых укрепленных поселений (городищ) эпохи раннего железного века до создания Большой засечной четы и образцов европейской фортификационной науки XVI–XVII веков.