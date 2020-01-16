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Музей "Куликово поле" проведет цикл лекций о крепостях Тульского края
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РИА Новости

Музей "Куликово поле" проведет цикл лекций о крепостях Тульского края

17:00 16.01.2020
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© DepositphotosСлушатели на лекции
Слушатели на лекции
© Depositphotos
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Государственный музей-заповедник "Куликово поле" подготовил лекционный курс к 500-летию Тульского кремля. С 16 января и до середины мая дважды в месяц сотрудники музея будут читать лекции о древних крепостях Тульского края.
Как сообщили в пресс-службе музея, новый лекционный курс расскажет об археологических и исторических исследованиях оборонительных сооружений на территории Тульского края от первых укрепленных поселений (городищ) эпохи раннего железного века до создания Большой засечной четы и образцов европейской фортификационной науки XVI–XVII веков.
Ученые музея-заповедника представят результаты самых свежих работ по изучению тульских засек и Тульского кремля, по истории и археологии города Тулы, эволюции оборонительных сооружений и их характерным особенностям на временном отрезке в несколько тысяч лет.
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500-летие Тульского кремля"Куликово поле"Тула
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