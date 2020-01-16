Кудрин пожелал Мишустину разумно распорядиться доверием

В среду Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму. В четверг Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства и Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером.