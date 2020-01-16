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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-16T16:51+0300
https://ria.ru/20200116/1563504769.html
Кудрин пожелал Мишустину разумно распорядиться доверием
https://cdn21.img.ria.ru/images/156350/10/1563501043_0:0:2803:1576_1036x0_80_0_0_be050cbeba5c8c090360027b1972299d.jpg
РИА Новости

Кудрин пожелал Мишустину разумно распорядиться доверием

16:51 16.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин пожелал Михаилу Мишустину, назначенного премьер-министром, разумно распорядиться доверием, которое граждане РФ и бизнес готовы оказать новой команде правительства.
В среду Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму. В четверг Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства и Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером.
"Дума только что одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Желаю ему и его будущему кабинету разумно распорядиться доверием, которое граждане и бизнес готовы оказать новой команде правительства, и повести институциональные преобразования", - написал Кудрин в Twitter.
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинДмитрий МедведевАлексей КудринГосдума РФПравительство РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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