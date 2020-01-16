Кудрин пожелал Мишустину разумно распорядиться доверием

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин пожелал Михаилу Мишустину, назначенного премьер-министром, разумно распорядиться доверием, которое граждане РФ и бизнес готовы оказать новой команде правительства.
В среду Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму. В четверг Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства и Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером.
"Дума только что одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Желаю ему и его будущему кабинету разумно распорядиться доверием, которое граждане и бизнес готовы оказать новой команде правительства, и повести институциональные преобразования", - написал Кудрин в Twitter.