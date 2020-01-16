Медведев: новое правительство справится с масштабными задачами

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев уверен, что правительство, которое будет назначено в ближайшее время, справится с новыми масштабными задачами.
Об отставке правительства в полном составе Медведев сообщил президенту РФ Владимиру Путину в среду.
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"Новые масштабные задачи, которые президент России поставил в своем послании, требуют и новых подходов. Уверен, что правительство, которое будет назначено в ближайшее время, с этим справится. Хочу пожелать ему успеха в работе и реализации всего задуманного", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".