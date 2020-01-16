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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-16T16:51+0300
https://ria.ru/20200116/1563504642.html
Медведев: новое правительство справится с масштабными задачами
https://cdn24.img.ria.ru/images/155820/58/1558205822_0:1233:2048:2385_1036x0_80_0_0_95a11ef7766cb5c93b02b711e24ce4ef.jpg
РИА Новости

Медведев: новое правительство справится с масштабными задачами

16:49 16.01.2020 (обновлено: 16:51 16.01.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев уверен, что правительство, которое будет назначено в ближайшее время, справится с новыми масштабными задачами.
Об отставке правительства в полном составе Медведев сообщил президенту РФ Владимиру Путину в среду.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
15 января, 20:45
"Не все получилось". Почему Медведева отправили в отставку
"Новые масштабные задачи, которые президент России поставил в своем послании, требуют и новых подходов. Уверен, что правительство, которое будет назначено в ближайшее время, с этим справится. Хочу пожелать ему успеха в работе и реализации всего задуманного", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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Формирование нового правительстваДмитрий МедведевРоссияПолитика
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