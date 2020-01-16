В Курске долги потребителей за тепло превысили миллиард рублей

"К 1 января текущего года дебиторская задолженность потребителей филиала ПАО "Квадра" - "Курская генерация" за тепло и горячую воду выросла до 1,037 миллиарда рублей: долг населения составил 836 миллионов рублей, а управляющих компаний и ТСЖ — почти 75 миллионов рублей", - сообщает "Квадра".