Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание новой парогазовой теплоэлектростанции
Теплоснабжение
2020-01-16T16:46+0300
https://ria.ru/20200116/1563504475.html
В Курске долги потребителей за тепло превысили миллиард рублей
https://cdn25.img.ria.ru/images/66782/14/667821407_0:306:3264:2142_1036x0_80_0_0_fa2d92e472761a7b10aebf5c025bf28b.jpg
РИА Новости

В Курске долги потребителей за тепло превысили миллиард рублей

16:46 16.01.2020
136
© РИА Новости / Наталия ГубареваГород Курск
Город Курск
© РИА Новости / Наталия Губарева
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Задолженность потребителей в Курске за теплоснабжение и горячее водоснабжение перед "Квадрой" на 1 января 2020 года превышает один миллиард рублей, говорится в сообщении компании.
"К 1 января текущего года дебиторская задолженность потребителей филиала ПАО "Квадра" - "Курская генерация" за тепло и горячую воду выросла до 1,037 миллиарда рублей: долг населения составил 836 миллионов рублей, а управляющих компаний и ТСЖ — почти 75 миллионов рублей", - сообщает "Квадра".
Заместитель управляющего директора курского филиала компании по реализации тепловой энергии Павел Плетнев, слова которого приведены в сообщении, отметил, что долги недобросовестных компаний растут и "Квадра" после предупреждений идет на крайние меры - отключает отопление юридическим лицам.
Энергокомпания "Квадра" работает в десяти областях Центрального федерального округа - Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской. В состав "Квадры" входят 20 электростанций, осуществляется эксплуатация 331 котельной и тепловых сетей общей протяженностью 5,9 тысячи километров. Общая установленная электрическая мощность компании - 2,94 ГВт, тепловая - 14,746 тысячи Гкал/ч.
Банкноты номиналом 5000 рублей
24 декабря 2019, 16:48Теплоснабжение
"Квадра" может вложить в теплосетевой комплекс Курска 1,5 млрд рублей
021100
Обсудить 0
ТеплоснабжениеЖКХКурскЭкономика
Рекомендуем
ТЭЦ в Хабаровске
В Хабаровске авария на ТЭЦ оставила без тепла около 1,7 тысячи домов
Вид на Каир, Египет
Египет объявил о создании семью странами газового форума
Теплотрасса
"Примтеплоэнерго" в 2019 году перевыполнило ремонтную программу на 6%
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Рубль позитивно отреагировал на указ Путина о назначении Мишустина
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин во время выступления на пленарном заседании Госдумы РФ
Мишустин рассказал, что нужно для запуска нового инвестиционного цикла
Конституция Российской Федерации
Спикер закса Ленобласти поможет в работе над изменениями Конституции
Шанхай
Шанхай планируют через 5 лет превратить в глобальный финтех-центр
Демонстрация работы зарядной станции для электромобилей
Компания из ОЭЗ Москвы построит зарядные станции в Ульяновской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя определил первоочередные меры по реализации послания президента
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Экономисты оценили прогнозы о курсе 200 рублей за доллар
Советские воины 115-й дивизии генерал-майора Конькова Василия Фомича, готовятся к бою на левом берегу Невы
Жителей Ленобласти приглашают пополнить федеральный архив о ВОВ
Антон Силуанов
Силуанов рассказал об ожиданиях от нового правительства
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
"ТЭК СПб" в 2020 году увеличит инвестпрограмму на 18%
Алексей Кудрин во время интервью после ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Плоский НДФЛ в 13% сохранится, заявил Кудрин
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин
Мишустин: прогрессивная шкала налога не принесет доходов в бюджет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:07Пэрис Хилтон пытается готовить в новом кулинарном шоу на YouTube
01:04Израиль атаковал объект ХАМАС в секторе Газа
00:58В финском аэропорту открылись туалеты для собак
00:56Адвокат рассказал о состоянии здоровья Винника в греческой тюрьме
00:52В Триполи считают, что ряд сил хотят провалить конференцию по Ливии
00:44Депутат заметил логику в отставке правительства
00:42В Грузии заявили о готовности к диалогу с Абхазией и Южной Осетией
00:41Политолог заявил о желании Европарламента наказать Россию за прошлое
00:31Новый президент Гватемалы разорвал отношения с Венесуэлой
00:30"Как ела, так есть и буду": Лолита оценила отставку правительства
00:25Премьер Греции угрожает наложить вето на решение по Ливии
00:15Жителей Петропавловска-Камчатского разбудили подземные толчки
23:54Трамп считает, что слушания по импичменту не займут много времени
23:49Фронтмен Metallica впервые выступит на публике после реабилитации
23:37В Цхинвале обеспокоены заявлением абхазского оппозиционера о Грузии
23:31Украина предложила создать международную следственную группу по Boeing
23:29Помпео намерен добиваться продолжения перемирия в Ливии
23:08В Киеве утверждают, что место крушения Boeing расчищали бульдозерами
23:06Источник: встреча Мишустина с Совфедом может пройти в феврале
23:00В Киеве назвали условия проведения выборов в Донбассе
Лента новостейМолния