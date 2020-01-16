В Курске долги потребителей за тепло превысили миллиард рублей

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Задолженность потребителей в Курске за теплоснабжение и горячее водоснабжение перед "Квадрой" на 1 января 2020 года превышает один миллиард рублей, говорится в сообщении компании.
"К 1 января текущего года дебиторская задолженность потребителей филиала ПАО "Квадра" - "Курская генерация" за тепло и горячую воду выросла до 1,037 миллиарда рублей: долг населения составил 836 миллионов рублей, а управляющих компаний и ТСЖ — почти 75 миллионов рублей", - сообщает "Квадра".
Заместитель управляющего директора курского филиала компании по реализации тепловой энергии Павел Плетнев, слова которого приведены в сообщении, отметил, что долги недобросовестных компаний растут и "Квадра" после предупреждений идет на крайние меры - отключает отопление юридическим лицам.
Энергокомпания "Квадра" работает в десяти областях Центрального федерального округа - Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской. В состав "Квадры" входят 20 электростанций, осуществляется эксплуатация 331 котельной и тепловых сетей общей протяженностью 5,9 тысячи километров. Общая установленная электрическая мощность компании - 2,94 ГВт, тепловая - 14,746 тысячи Гкал/ч.
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