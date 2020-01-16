"Русгидро" намерено актуализировать стратегию развития компании

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. "Русгидро" разместило тендер на оказание услуг по актуализации стратегии развития компании до 2025 года с перспективой до 2035 года, следует из материалов компании на сайте госзакупок.
"Актуализация стратегии развития группы "Русгидро": формирование основных направлений развития группы "Русгидро" на период до 2025 года с перспективой до 2035 года", - говорится в материалах. Извещение о закупке было размещено 31 декабря 2019 года. Стоимость договора может составить 10 миллионов рублей.
Исполнитель должен будет определить подходы к стратегическому развитию группы и провести анализ деятельности зарубежных и российских компаний энергетической отрасли. Основные направления развития должны быть разработаны с учетом оценки экономической эффективности и условий реализации предлагаемых мероприятий, указано в материалах.
Предыдущую стратегию развития группы до 2020 года с перспективой до 2025 года совет директоров компании утвердил в июне 2016 года. В соответствии с ней деятельность компании должна быть направлена на эффективное использование гидроресурсов, обеспечение надежности единой энергетической системы России, а также создание условий для социально-экономического развития регионов Дальнего Востока за счет доступности энергетической инфраструктуры для потребителей. Также основными ориентирами стратегии являются безопасная эксплуатация объектов, рост стоимости компании и возврат инвестиций акционерам.
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