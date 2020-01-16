Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание новой парогазовой теплоэлектростанции
Теплоснабжение
2020-01-16T16:44+0300
https://ria.ru/20200116/1563504238.html
"Русгидро" намерено актуализировать стратегию развития компании
https://cdn21.img.ria.ru/images/155827/80/1558278048_0:104:3274:1946_1036x0_80_0_0_e454eb5188eb1622e39a8db5930c190d.jpg
РИА Новости

"Русгидро" намерено актуализировать стратегию развития компании

16:44 16.01.2020
143
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтенд компании "Русгидро" на ВЭФ во Владивостоке
Стенд компании Русгидро на ВЭФ во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. "Русгидро" разместило тендер на оказание услуг по актуализации стратегии развития компании до 2025 года с перспективой до 2035 года, следует из материалов компании на сайте госзакупок.
"Актуализация стратегии развития группы "Русгидро": формирование основных направлений развития группы "Русгидро" на период до 2025 года с перспективой до 2035 года", - говорится в материалах. Извещение о закупке было размещено 31 декабря 2019 года. Стоимость договора может составить 10 миллионов рублей.
Исполнитель должен будет определить подходы к стратегическому развитию группы и провести анализ деятельности зарубежных и российских компаний энергетической отрасли. Основные направления развития должны быть разработаны с учетом оценки экономической эффективности и условий реализации предлагаемых мероприятий, указано в материалах.
Предыдущую стратегию развития группы до 2020 года с перспективой до 2025 года совет директоров компании утвердил в июне 2016 года. В соответствии с ней деятельность компании должна быть направлена на эффективное использование гидроресурсов, обеспечение надежности единой энергетической системы России, а также создание условий для социально-экономического развития регионов Дальнего Востока за счет доступности энергетической инфраструктуры для потребителей. Также основными ориентирами стратегии являются безопасная эксплуатация объектов, рост стоимости компании и возврат инвестиций акционерам.
Вид на океан. Город Советская Гавань.
12 декабря 2019, 19:28Теплоснабжение
"Русгидро" запустит ТЭЦ в Советской Гавани в I половине 2020 года
000000
Обсудить 0
ТеплоснабжениеРусГидроРоссия
Рекомендуем
Алмаз Sewelo
Louis Vuitton купил один из самых крупных алмазов в мире
Здание Центрального банка РФ в Москве
Центробанк отозвал лицензии у трех страховых компаний
Каски рабочих
В Оренбургской области выяснят обстоятельства гибели шахтера
Комета C/2020 A2 (Iwamoto)
Астрономы открыли новую яркую комету
Карлес Пучдемон
Европарламент рассмотрит вопрос о лишении Пучдемона иммунитета
Президент Боливии Эво Моралес после пресс-конференции в Ла-Пас, Боливия. 24 октября 2019
Моралес признал идею создать в Боливии вооруженное ополчение ошибкой
Вид на город Алеппо
Террористы атаковали гуманитарные коридоры в Идлибе и Алеппо
Демонстрация работы зарядной станции для электромобилей
Компания из ОЭЗ Москвы построит зарядные станции в Ульяновской области
Сейсмограф. Архивное фото
В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,6
Легкомоторный самолет разбился при приземлении на аэродроме города Штраусберг в немецкой федеральной земле Бранденбург. 16 января 2019
В Германии два человека погибли при крушении самолета
Виды Каира
В Египте задержали членов "турецкого информационного комитета"
Министр внутренних дел по Республике Коми Виктор Половников
Ходатайство о мере пресечения главе МВД Коми пока не поступало в суд
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
"ТЭК СПб" в 2020 году увеличит инвестпрограмму на 18%
Здание Министерства здравоохранения России
Минздрав подготовил новый порядок оказания помощи ВИЧ-инфицированным
РЖД
РЖД ввели компенсации пассажирам за опоздание скоростных "Ласточек"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:07Пэрис Хилтон пытается готовить в новом кулинарном шоу на YouTube
01:04Израиль атаковал объект ХАМАС в секторе Газа
00:58В финском аэропорту открылись туалеты для собак
00:56Адвокат рассказал о состоянии здоровья Винника в греческой тюрьме
00:52В Триполи считают, что ряд сил хотят провалить конференцию по Ливии
00:44Депутат заметил логику в отставке правительства
00:42В Грузии заявили о готовности к диалогу с Абхазией и Южной Осетией
00:41Политолог заявил о желании Европарламента наказать Россию за прошлое
00:31Новый президент Гватемалы разорвал отношения с Венесуэлой
00:30"Как ела, так есть и буду": Лолита оценила отставку правительства
00:25Премьер Греции угрожает наложить вето на решение по Ливии
00:15Жителей Петропавловска-Камчатского разбудили подземные толчки
23:54Трамп считает, что слушания по импичменту не займут много времени
23:49Фронтмен Metallica впервые выступит на публике после реабилитации
23:37В Цхинвале обеспокоены заявлением абхазского оппозиционера о Грузии
23:31Украина предложила создать международную следственную группу по Boeing
23:29Помпео намерен добиваться продолжения перемирия в Ливии
23:08В Киеве утверждают, что место крушения Boeing расчищали бульдозерами
23:06Источник: встреча Мишустина с Совфедом может пройти в феврале
23:00В Киеве назвали условия проведения выборов в Донбассе
Лента новостейМолния