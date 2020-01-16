"Русгидро" намерено актуализировать стратегию развития компании

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. " . " Русгидро " разместило тендер на оказание услуг по актуализации стратегии развития компании до 2025 года с перспективой до 2035 года, следует из материалов компании на сайте госзакупок.

"Актуализация стратегии развития группы "Русгидро": формирование основных направлений развития группы "Русгидро" на период до 2025 года с перспективой до 2035 года", - говорится в материалах. Извещение о закупке было размещено 31 декабря 2019 года. Стоимость договора может составить 10 миллионов рублей.

Исполнитель должен будет определить подходы к стратегическому развитию группы и провести анализ деятельности зарубежных и российских компаний энергетической отрасли. Основные направления развития должны быть разработаны с учетом оценки экономической эффективности и условий реализации предлагаемых мероприятий, указано в материалах.