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Документы живущей в медцентре девочки уже передавали родителям
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РИА Новости

Документы живущей в медцентре девочки уже передавали родителям

16:38 16.01.2020
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© РИА Новости / Павел ЛьвовМедицинская сестра в больнице
Медицинская сестра в больнице
© РИА Новости / Павел Львов
Медицинская сестра в больнице. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Медицинские документы за все время лечения девочки, живущей с рождения в перинатальном центре "Мать и дитя" (ПМЦ) в Москве, передавали родителям через представителей в феврале 2019 года, в марте ребенок был официально выписан, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
Ранее в декабре органы опеки подали иск об ограничении родительских прав матери и отца девочки, которая все пять лет своей жизни провела в центре "Мать и дитя". Сообщалось, что мать опасалась за ее здоровье и поэтому не забирала домой, оплачивая проживание девочки в отдельной палате и услуги нянь. При этом в пресс-службе ПМЦ заявили, что здоровье девочки удовлетворительное и в стационарной помощи она не нуждается.
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В среду адвокат матери Ольга Лукманова сообщила РИА Новости, что ребенку проведут судебно-медицинскую экспертизу в рамках иска органов опеки, чтобы выяснить, от чего его лечили пять лет. Она добавила, что у родителей нет документов на руках о диагнозе, а договор, по ее словам, был расторгнут клиникой в марте 2019 года в одностороннем порядке. Кроме того, добавила адвокат, родители ежемесячно производят оплату по договору, а клиника возвращает деньги обратно. Ребенок по-прежнему остается в центре.
Газета "Коммерсант" в среду также сообщила, что родители девочки готовы забрать ее домой, но хотят получить полный выписной эпикриз за все пять лет лечения.
"Медицинские документы за весь период лечения девочки, находящейся в медцентре, были переданы матери через ее представителя в феврале 2019 года. Соответствующее подтверждение получения их в полном объеме от представителя матери имеется в медцентре", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что девочка была выписана из центра в марте прошлого года.
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