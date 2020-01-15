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Родители живущей в ПМЦ девочки назвали условие, при котором заберут ее
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РИА Новости

Родители живущей в ПМЦ девочки назвали условие, при котором заберут ее

09:38 15.01.2020 (обновлено: 11:06 15.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРебенок в больнице
Ребенок в больнице
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Родители девочки, которая пять лет прожила в больнице, согласились забрать дочь домой, если им предоставят полный выписной эпикриз за все эти годы. Об этом газете "Коммерсант" рассказала адвокат матери Ольга Лукманова.
Юрист заявила, что врачи перинатального медицинского центра (ПМЦ) "Мать и дитя" сообщали родителям о плохом самочувствии ребенка, не предоставляя никаких документов и даже устной информации о диагнозе, и просто выставляли счета. В марте 2019 года медики, по данным защиты, поменяли свое мнение. Тем не менее девочка по-прежнему остается в клинике.
В беседе с РИА Новости Лукманова добавила, что ребенку проведут судебно-медицинскую экспертизу. "Есть вопросы к клинике, от чего ребенка лечили пять лет", — пояснила собеседница агентства.
Она добавила, что у родителей нет документов о диагнозе, а договор был расторгнут клиникой в марте 2019 года в одностороннем порядке.
Деткое отделение городской больницы
10 января, 17:41
Семья не навестила живущую в медцентре девочку на Новый год
В декабре издание "Медуза" опубликовало материал о пятилетней девочке, которая с рождения живет в ПМЦ "Мать и дитя", потому что мать считает дочь неизлечимо больной. Ребенок действительно родился недоношенным и попал в отделение патологии новорожденных, однако, отмечает издание, уже через несколько месяцев его здоровью ничего не угрожало. Врачи считают, что и в стационарной помощи девочка не нуждается.
Органы опеки подали иск об ограничении родительских прав. Первое заседание по существу назначено на 28 января. Представители родителей настаивают на рассмотрении дела в открытом режиме, однако пока решено что оно будет закрыто от прессы в интересах ребенка.
Девочка с инвалидностью с мамой
21 декабря 2019, 19:24Религия и мировоззрение
В РПЦ призвали родителей девочки, живущей в больнице, забрать ее домой
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Новости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьрелигияМать и дитяМоскваОбщество
Популярные комментарии
Лишить родительских прав, найти новую достойную семью!
15 января, 10:26
Владимир Владимирович
3900105
Только, чтоб не видеть ребенка, отдают деньги. Это не родители, это как-то по другому называется.
15 января, 11:01
Леонид
2900012
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