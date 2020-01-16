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В МВД назвали возможную причину ДТП с 15 пострадавшими в Омске
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РИА Новости

В МВД назвали возможную причину ДТП с 15 пострадавшими в Омске

16:37 16.01.2020 (обновлено: 16:45 16.01.2020)
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© УГИБДД по Омской областиНа месте ДТП в Омске. 15 января 2020
На месте ДТП в Омске. 15 января 2020
© УГИБДД по Омской области
На месте ДТП в Омске. 15 января 2020
ОМСК, 16 янв - РИА Новости. Причиной ДТП с микроавтобусом и КамАЗом в Омске могли стать неисправные тормоза большегруза, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе УМВД по области.
ДТП произошло в среду днем на Красноярском тракте в районе поселка Береговой Советского округа Омска: 40-летний водитель КамАЗа применил экстренное торможение, прицеп грузовика вынесло на встречную полосу, и ехавшая во встречном направлении "Газель" врезалась в него. В результате пострадали все пассажиры микроавтобуса.
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"КамАЗ начал тормозить при неисправной тормозной системе, тормоза на прицепе не сработали, прицеп вынесло вперёд, на встречную полосу. Но однозначно о причинах ДТП можно будет сказать после экспертизы, возможно, причина - неисправные тормоза", - пояснили в УМВД, добавив, что водительский стаж управлявшего грузовиком мужчины составляет 19 лет.
Спустя сутки после аварии данные о пострадавших разнятся: минздрав Омской области сообщает о 15 пострадавших, полиция - о 13. Как пояснили в региональном УМВД, цифры меняются, так как пассажиры микроавтобуса через несколько часов после ДТП начали массово вызывать скорую помощь на дом. У одной из пострадавших политравму диагностировали уже после того, как она уехала домой с места аварии.
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