В МВД назвали возможную причину ДТП с 15 пострадавшими в Омске

"КамАЗ начал тормозить при неисправной тормозной системе, тормоза на прицепе не сработали, прицеп вынесло вперёд, на встречную полосу. Но однозначно о причинах ДТП можно будет сказать после экспертизы, возможно, причина - неисправные тормоза", - пояснили в УМВД, добавив, что водительский стаж управлявшего грузовиком мужчины составляет 19 лет.

Спустя сутки после аварии данные о пострадавших разнятся: минздрав Омской области сообщает о 15 пострадавших, полиция - о 13. Как пояснили в региональном УМВД, цифры меняются, так как пассажиры микроавтобуса через несколько часов после ДТП начали массово вызывать скорую помощь на дом. У одной из пострадавших политравму диагностировали уже после того, как она уехала домой с места аварии.