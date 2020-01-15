В Омске 15 человек пострадали при столкновении маршрутки с прицепом

"Пострадали 15 человек, из них двое детей (юноши 17 лет) ... Всего госпитализированы девять человек - из них двое детей... их в легкой степени тяжести госпитализировали в нейрохирургическое и урологическое отделения горбольницы № 3. Из общего числа взрослых, госпитализированных в нейрохирургическое и травматологическое отделения горбольницы № 1, один пострадавший - в тяжелой степени тяжести, пятеро - в средней степени тяжести", - сказали в пресс-службе минздрава.