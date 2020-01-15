Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-16T16:48+0300
https://ria.ru/20200115/1563503564.html
В Омске 15 человек пострадали при столкновении маршрутки с прицепом
https://cdn23.img.ria.ru/images/156350/44/1563504462_0:102:1280:822_1036x0_80_0_0_f53ec75cc02584ba25735187425b0853.jpg
РИА Новости

В Омске 15 человек пострадали при столкновении маршрутки с прицепом

21:50 15.01.2020 (обновлено: 16:48 16.01.2020)
14
© УГИБДД по Омской областиНа месте ДТП в Омске. 15 января 2020
На месте ДТП в Омске. 15 января 2020
© УГИБДД по Омской области
ОМСК, 15 янв - РИА Новости. Представитель минздрава Омской области сообщил РИА Новости, что при столкновении маршрутного такси и прицепа грузовика в Омске пострадали 15 человек.
Ранее в пресс-службе регионального УМВД сообщали о двух пострадавших – 58-летней женщине и 52-летнем мужчине. По данным полиции, днем в среду на Красноярском тракте в районе поселка Береговой Советского округа Омска 40-летний водитель КамАЗа применил экстренное торможение. Из-за этого прицеп грузовика вынесло на встречную полосу, и ехавшая во встречном направлении "Газель" врезалась в него.
Автомобили полиции
26 декабря 2019, 20:51
Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году
"Пострадали 15 человек, из них двое детей (юноши 17 лет) ... Всего госпитализированы девять человек - из них двое детей... их в легкой степени тяжести госпитализировали в нейрохирургическое и урологическое отделения горбольницы № 3. Из общего числа взрослых, госпитализированных в нейрохирургическое и травматологическое отделения горбольницы № 1, один пострадавший - в тяжелой степени тяжести, пятеро - в средней степени тяжести", - сказали в пресс-службе минздрава.
000000
Омская областьОмскПроисшествия
Рекомендуем
На месте ДТП в Омске. 15 января 2020
В МВД назвали возможную причину ДТП с 15 пострадавшими в Омске
В городе Тарко-Сале, ЯНАО, произошел пожар в арочном боксе. 16 января 2020
На Ямале локализовали пожар в ангаре с техникой
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
В Псковской области двух мужчин будут судить за убийство ветерана
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Омске курсант танкового института умер от сердечного приступа
Следственный изолятор
СК начал проверку после смерти подследственного в СИЗО в Калининграде
Площадка проведения XV Съезда партии Единая Россия
Секретаря бурятского отделения ЕР исключили из партии после ДТП
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
В Иркутской области за сутки во время пожаров погибли семь человек
Сгоревший автомобиль Lamborghini в тоннеле Праги, Чехия
В пражском туннеле сгорел Lamborghini
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК начал проверку после нештатной посадки самолета в Домодедово
Девушка идет вдоль проезжей части в Москве.
Температура воздуха в Москве достигла рекордных значений 1925 года
Охота на ведьм
Охота на ведьм
Сотрудники полиции Панамы
В Панаме обнаружили захоронение с телами на месте собраний секты
Страница сайта кабинета министров России
На сайте правительства обновились данные о премьер-министре
Автомобиль Daewoo Nexia упал в реку с моста в Челябинске. 16 января 2020
В Челябинске автомобиль упал с моста в реку
Полицейский
В Тольятти возбудили дело после сообщений об обстреле автобусов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:31Новый президент Гватемалы разорвал отношения с Венесуэлой
00:30"Как ела, так есть и буду": Лолита оценила отставку правительства
00:25Премьер Греции угрожает наложить вето на решение по Ливии
00:15Жителей Петропавловска-Камчатского разбудили подземные толчки
23:54Трамп считает, что слушания по импичменту не займут много времени
23:49Фронтмен Metallica впервые выступит на публике после реабилитации
23:37В Цхинвале обеспокоены заявлением абхазского оппозиционера о Грузии
23:31Украина предложила создать международную следственную группу по Boeing
23:29Помпео намерен добиваться продолжения перемирия в Ливии
23:08В Киеве утверждают, что место крушения Boeing расчищали бульдозерами
23:06Источник: встреча Мишустина с Совфедом может пройти в феврале
23:00В Киеве назвали условия проведения выборов в Донбассе
22:52В США дали старт процессу импичмента Трампа
22:45МИД Украины и Нидерландов обсудили "Северный поток — 2" и дело MH17
22:35Опрос показал, что на выборах в Словакии могут победить экстремисты
22:28Опубликован трейлер комедии с Дэниэлом Рэдклиффом "Безумный Майлз"
22:22Ространснадзор проведет внеплановые проверки "ИрАэро"
22:22США и Россия обсудили расширение диалога по нераспространению
22:21Путин включил Мишустина в состав Совбеза в качестве постоянного члена
22:20Помпео посетит берлинскую конференцию по Ливии
Лента новостейМолния