В Омске 15 человек пострадали при столкновении маршрутки с прицепом

ОМСК, 15 янв - РИА Новости. Представитель минздрава Омской области сообщил РИА Новости, что при столкновении маршрутного такси и прицепа грузовика в Омске пострадали 15 человек.
Ранее в пресс-службе регионального УМВД сообщали о двух пострадавших – 58-летней женщине и 52-летнем мужчине. По данным полиции, днем в среду на Красноярском тракте в районе поселка Береговой Советского округа Омска 40-летний водитель КамАЗа применил экстренное торможение. Из-за этого прицеп грузовика вынесло на встречную полосу, и ехавшая во встречном направлении "Газель" врезалась в него.
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"Пострадали 15 человек, из них двое детей (юноши 17 лет) ... Всего госпитализированы девять человек - из них двое детей... их в легкой степени тяжести госпитализировали в нейрохирургическое и урологическое отделения горбольницы № 3. Из общего числа взрослых, госпитализированных в нейрохирургическое и травматологическое отделения горбольницы № 1, один пострадавший - в тяжелой степени тяжести, пятеро - в средней степени тяжести", - сказали в пресс-службе минздрава.