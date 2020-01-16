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В Оренбургской области закрыли участок трассы из-за метели
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РИА Новости

В Оренбургской области закрыли участок трассы из-за метели

16:27 16.01.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобильная дорога во время метели
Автомобильная дорога во время метели
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Автомобильная дорога во время метели. Архивное фото
УФА, 16 янв - РИА Новости. Дорожные службы временно закрыли участок федеральной трассы М-5 для всех видов транспорта между Оренбургом и Орском из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает ГУ МЧС РФ по Оренбургской области.
"В соответствии с распорядительным актом федерального управления автомобильными дорогами "Приуралье" от 16 января в связи с неблагоприятными погодными условиями с 17.00 (15.00 мск) прекращено движение для всех типов транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 "Урал" Оренбург-Орск-Подъезд к пункту пропуска "Орск" - населенный пункт Краснощеково – Гай", - говорится в сообщении.
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Кроме того, дорожное управление области информирует о том, что в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий 16 января с 17.30 (15.30 мск) вводится ограничение движения транспортных средств на участке автодороги Каменноозерное – Медногорск.
Ранее спасатели сообщали, что в Оренбургской области идет метель, порывы ветра достигают до 23 метров в секунду, ночью и утром в отдельных западных и центральных районах ожидается обильный снегопад. Предупреждалось о снежных накатах и заносах на дорогах.
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