В Оренбургской области закрыли участок трассы из-за метели

УФА, 16 янв - РИА Новости. Дорожные службы временно закрыли участок федеральной трассы М-5 для всех видов транспорта между Оренбургом и Орском из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает ГУ МЧС РФ по Дорожные службы временно закрыли участок федеральной трассы М-5 для всех видов транспорта между Оренбургом и Орском из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает ГУ МЧС РФ по Оренбургской области

"В соответствии с распорядительным актом федерального управления автомобильными дорогами "Приуралье" от 16 января в связи с неблагоприятными погодными условиями с 17.00 (15.00 мск) прекращено движение для всех типов транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 "Урал" Оренбург-Орск-Подъезд к пункту пропуска "Орск" - населенный пункт Краснощеково – Гай", - говорится в сообщении.

Кроме того, дорожное управление области информирует о том, что в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий 16 января с 17.30 (15.30 мск) вводится ограничение движения транспортных средств на участке автодороги Каменноозерное – Медногорск.