Госдума поддержала отказ от практики соавторства законопроектов

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла проект постановления, согласно которому депутаты не смогут быть соавторами "чужих" законопроектов после их внесения в Госдуму.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам, что Госдума внесет соответствующие изменения в регламент работы над законодательными инициативами. Спикер подчеркнул, что такая мера не только повысит качество внесённых инициатив, но и поможет точно подвести итог законодательной работы депутатов к концу созыва.
Изменения вносятся в статьи 40 и 107 регламента Государственной думы Федерального Собрания РФ. Документ предусматривает, что после поступления проекта в нижнюю палату депутаты не смогут присоединиться к нему как соавторы.
Кроме того, принятые изменения предоставят председательствующему на заседании палаты возможность перед началом процедуры голосования по законопроекту или проекту постановления ГД вместо их наименования огласить порядковый номер, под которым инициативы включены в порядок работы заседания Госдумы.