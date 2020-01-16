При утверждении премьера впервые в Госдуме никто не голосовал против

"На протяжении всего времени у нас при голосовании были те, кто за, как и те, кто против, как и те, кто воздержался. Сегодняшнее голосование отличается от предыдущих тем, что есть те, кто воздержался, но нет тех, кто против", - сказал Володин на заседании нижней палаты парламента после процедуры голосования за кандидатуру нового премьера.