При утверждении премьера впервые в Госдуме никто не голосовал против

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. При утверждении кандидатуры на пост председателя правительства России Михаила Мишустина впервые в истории Госдумы ни один депутат не проголосовал против, были только те, кто воздержался, заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
Госдума в четверг поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра России. Согласно итогам голосования, за кандидатуру Мишустина проголосовали 383 депутата, против - ни одного, воздержался 41.
"На протяжении всего времени у нас при голосовании были те, кто за, как и те, кто против, как и те, кто воздержался. Сегодняшнее голосование отличается от предыдущих тем, что есть те, кто воздержался, но нет тех, кто против", - сказал Володин на заседании нижней палаты парламента после процедуры голосования за кандидатуру нового премьера.
По его словам, кандидатура, которую президент предложил на пост премьера, объединила всех в надежде, которую правительство должно воплотить: реализовать послание, улучшить жизнь граждан, повысить рост экономики. "И даже те, кто раньше был против, сегодня дают шанс будущему председателю правительства в реализации этих вопросов. Это, как хотите, и политическая система, и политическая культура… такого у нас с вами еще не было", - подчеркнул он.
"Рекорд поддержки, Михаил Владимирович, вы не побили, потому что самая большая поддержка была оказана парламентом нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину – 392 голоса он получил, когда Государственная дума давала согласие в 2008 году при рассмотрении его кандидатуры. Но поддержка сегодня серьезная, и мы надеемся, что задачи, которые поставил президент перед правительством, будут решены. Вот у вас сейчас есть такая поддержка, вы можете опираться на нее, и парламент вам ее поименно предоставил", - добавил он.
После голосования Мишустин и Володин вышли к прессе. Журналисты поинтересовались, можно ли поздравить главу ФНС с новым назначением или следует, скорее, посочувствовать.
"Радоваться надо", - улыбаясь, ответил Володин.
15 января, 19:14Биография Михаила Мишустина