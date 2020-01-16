ДУМ РФ: новому кабмину нужно вернуть людям веру в завтрашний день

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Новое правительство РФ должно будет вернуть людям веру в завтрашний день, без этого невозможно решение демографической проблемы, заявил РИА Новости первый зампредседателя Духовного управления мусульман России (ДУМ) Дамир Мухетдинов.

В среду ушло в отставку правительство Дмитрия Медведева, президент Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Ранее Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что судьба России и ее исторические перспективы зависят от демографии: сколько детей родится в российских семьях через год, пять, десять лет, какими они вырастут, кем станут, что сделают для развития страны и какие ценности будут для них опорой в жизни.

"Главное, мне кажется, что мы потеряли динамику, веру. Был период, когда россияне были очень оптимистично настроены на дальнейшее развитие государства. Если мы не сможем вернуть веру в завтрашний день, в реальное улучшение быта любого гражданина нашей страны, то (демографический – ред.) рывок будет трудно обеспечить", - сказал Мухетдинов РИА Новости.

Он отметил, что от веры в свою страну зависит то, будут ли люди связывать с ней свою жизнь. "Важно, чтобы люди не чувствовали себя отчужденными, чтобы не покидали страну, желали воспитывать в России своих детей, устраиваться на работу, а не получить иностранное образование, гражданство, медицинские услуги, вывозить активы за рубеж и искать там место под солнцем. А для этого важны права и свободы личности, человека и ощущение себя в социуме", - заключил представитель ДУМ.

По его мнению, правительству надо работать над честным имиджем, "чтобы дела не расходились со словами", поскольку именно на это обращают внимание люди, и это может подорвать доверие.

Также, по словам Мухетдинова, если бы правительство кардинально решило вопрос ипотеки – "как например, во многих странах, где ставка составляет 1-2 %, тогда как в России 9-10%" - тогда бы люди массово увидели улучшение.

Ранее Мухетдинов заявил, что финансовых мер поддержки семьи недостаточно, ведь во многих странах с высоким уровнем дохода и социальными гарантиями показатели по демографии не существенно выше, чем в России. Он привел в пример мусульманскую традицию, где сформировалось иное (чем в светском обществе – ред.) восприятие многодетности: "это дело божеское, которым гордится умма, которое необходимо мужчине, отцу".