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Религия и мировоззрение
2020-01-16T15:50+0300
https://ria.ru/20200116/1563500925.html
ДУМ РФ: новому кабмину нужно вернуть людям веру в завтрашний день
https://cdn25.img.ria.ru/images/150679/46/1506794611_0:315:2524:1735_1036x0_80_0_0_5a0383ef124424c928440a84337bcd30.jpg
РИА Новости

ДУМ РФ: новому кабмину нужно вернуть людям веру в завтрашний день

15:50 16.01.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Духовного управления мусульман Европейской части России Дамир Мухетдинов
Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Европейской части России Дамир Мухетдинов
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Новое правительство РФ должно будет вернуть людям веру в завтрашний день, без этого невозможно решение демографической проблемы, заявил РИА Новости первый зампредседателя Духовного управления мусульман России (ДУМ) Дамир Мухетдинов.
В среду ушло в отставку правительство Дмитрия Медведева, президент Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Ранее Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что судьба России и ее исторические перспективы зависят от демографии: сколько детей родится в российских семьях через год, пять, десять лет, какими они вырастут, кем станут, что сделают для развития страны и какие ценности будут для них опорой в жизни.
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"Главное, мне кажется, что мы потеряли динамику, веру. Был период, когда россияне были очень оптимистично настроены на дальнейшее развитие государства. Если мы не сможем вернуть веру в завтрашний день, в реальное улучшение быта любого гражданина нашей страны, то (демографический – ред.) рывок будет трудно обеспечить", - сказал Мухетдинов РИА Новости.
Он отметил, что от веры в свою страну зависит то, будут ли люди связывать с ней свою жизнь. "Важно, чтобы люди не чувствовали себя отчужденными, чтобы не покидали страну, желали воспитывать в России своих детей, устраиваться на работу, а не получить иностранное образование, гражданство, медицинские услуги, вывозить активы за рубеж и искать там место под солнцем. А для этого важны права и свободы личности, человека и ощущение себя в социуме", - заключил представитель ДУМ.
По его мнению, правительству надо работать над честным имиджем, "чтобы дела не расходились со словами", поскольку именно на это обращают внимание люди, и это может подорвать доверие.
Также, по словам Мухетдинова, если бы правительство кардинально решило вопрос ипотеки – "как например, во многих странах, где ставка составляет 1-2 %, тогда как в России 9-10%" - тогда бы люди массово увидели улучшение.
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Ранее Мухетдинов заявил, что финансовых мер поддержки семьи недостаточно, ведь во многих странах с высоким уровнем дохода и социальными гарантиями показатели по демографии не существенно выше, чем в России. Он привел в пример мусульманскую традицию, где сформировалось иное (чем в светском обществе – ред.) восприятие многодетности: "это дело божеское, которым гордится умма, которое необходимо мужчине, отцу".
В октябре 2019 года Всемирный русский народный собор (ВРНС), возглавляемый патриархом Кириллом, принял Стратегию народосбережения России. Документ поддержали все традиционные конфессии России. В Стратегии предлагалось усилить контроль за проведением абортов, признать зачатие началом новой жизни, запретить пропаганду внебрачных связей, включить в определение трудового стажа матери или отца-одиночки период по уходу за ребенком до его совершеннолетия, а также различные меры финансовой поддержки семей с детьми.
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Религия и мировоззрениеДамир МухетдиновНовости - Религия и мировоззрениеМихаил МишустинГосдума РФВладимир ПутинМоскваРоссиярелигияОбществоПолитика
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