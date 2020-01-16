Эксперты считают, что Мишустин сможет "построить" правительство

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Михаил Мишустин , кандидатуру которого Госдума в четверг утвердила на должность председателя правительства РФ , станет идеальным премьером для выполнения национальных проектов, который представляет собой новое поколение российских чиновников и способен повысить финансовую дисциплину и "построить" правительство, считают опрошенные РИА Новости политологи.

Госдума в четверг утвердила кандидатуру возглавлявшего Федеральную налоговую службу Мишустина на пост премьер-министра, официально он вступит в должность после подписания соответствующего указа президента РФ. В среду ушло в отставку правительство Дмитрия Медведева.

Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин отметил, что Мишустин обладает "нулевым политическим весом, но большим административным потенциалом". "По сути, это идеальный премьер для выполнения национальных проектов. Скорее всего, Михаил Мишустин будет использовать ту же модель, которую использовал Антон Вайно, когда возглавил администрацию президента, и Вячеслав Володин, когда стал председателем Госдумы – это полный отказ от предыдущих политических связей и работа с чистого листа. Причем работа очень жесткая. И администрация, и Госдума сейчас работают как часы", - сказал эксперт.

По его словам, скорее всего, с приходом нового премьера произойдет серьезная ротация в микроэкономическом и социальном блоках, а вот силовой и макроэкономический, вероятнее всего, останутся прежними.

Политолог, старший преподаватель МГИМО Алексей Зудин отметил, что Мишустин - это человек, который представляет новое поколение российских чиновников. "Это человек новой школы, он в профессиональном плане вырос в ходе исключительно трудных драматических реформ, это человек, который имеет не только административный опыт, но и предпринимательский опыт. И что очень важно, это человек, который смог успешно сочетать обе профессиональные траектории. Тоже немаловажный факт, это то, что своих успехов в строительстве современной налоговой службы Мишустин добился во многом за счет творческого использования цифровых технологий", - сказал эксперт.

Аналитик добавил, что Мишустин сможет удачно "построить" правительство и направить его деятельность на реализацию национальных проектов.

"Я думаю, что в той мере, в которой нацпроекты влияют на ситуацию в экономике, это влияние будет позитивным. Нацпроекты - это стратегический инструмент. Ожидать немедленной отдачи от нацпроектов в краткосрочной перспективе я бы не стал. Но, тем не менее, я думаю, что приход Мишустина увеличит отдачу от нацпроектов и в экономике, и в том, что касается жизни российских граждан", - сказал политолог.

Финансовая дисциплина

По мнению президента холдинга "Минченко консалтинг" Евгения Минченко, Мишустин как эффективный руководитель налоговой службы сможет наладить финансовую дисциплину, что будет способствовать работе по реализации нацпроектов.

"По национальным проектам была и есть проблема с администрированием и с расходованием средств. По крайней мере, я думаю, что финансовую дисциплину Мишустин наладить в состоянии. Вывод, что прошлое правительство не справлялось с этой задачей, был сделан уже давно. Были же цифры, которые были опубликованы, достаточно серьезные суммы - под триллион, которые были запланированы в федеральном бюджете на реализацию национальных проектов, но не были потрачены", - отметил Минченко.

Эксперт добавил, что от Мишустина ждут понятной стратегии, связанной, с одной стороны, со снижением бедности, а с другой, с увеличением доходов населения.