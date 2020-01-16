Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-16T15:41+0300
https://ria.ru/20200116/1563500738.html
Эксперты считают, что Мишустин сможет "построить" правительство
https://cdn23.img.ria.ru/images/156349/53/1563495384_0:0:2392:1346_1036x0_80_0_0_860524e80d56a977f6191271ecc34ab3.jpg
РИА Новости

Эксперты считают, что Мишустин сможет "построить" правительство

15:41 16.01.2020
11123
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Михаил Мишустин, кандидатуру которого Госдума в четверг утвердила на должность председателя правительства РФ, станет идеальным премьером для выполнения национальных проектов, который представляет собой новое поколение российских чиновников и способен повысить финансовую дисциплину и "построить" правительство, считают опрошенные РИА Новости политологи.
Госдума в четверг утвердила кандидатуру возглавлявшего Федеральную налоговую службу Мишустина на пост премьер-министра, официально он вступит в должность после подписания соответствующего указа президента РФ. В среду ушло в отставку правительство Дмитрия Медведева.
Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин отметил, что Мишустин обладает "нулевым политическим весом, но большим административным потенциалом". "По сути, это идеальный премьер для выполнения национальных проектов. Скорее всего, Михаил Мишустин будет использовать ту же модель, которую использовал Антон Вайно, когда возглавил администрацию президента, и Вячеслав Володин, когда стал председателем Госдумы – это полный отказ от предыдущих политических связей и работа с чистого листа. Причем работа очень жесткая. И администрация, и Госдума сейчас работают как часы", - сказал эксперт.
По его словам, скорее всего, с приходом нового премьера произойдет серьезная ротация в микроэкономическом и социальном блоках, а вот силовой и макроэкономический, вероятнее всего, останутся прежними.
Герман Греф перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Вчера, 14:30Формирование нового правительства
Греф в первую очередь ожидает от Мишустина реформы госуправления
Политолог, старший преподаватель МГИМО Алексей Зудин отметил, что Мишустин - это человек, который представляет новое поколение российских чиновников. "Это человек новой школы, он в профессиональном плане вырос в ходе исключительно трудных драматических реформ, это человек, который имеет не только административный опыт, но и предпринимательский опыт. И что очень важно, это человек, который смог успешно сочетать обе профессиональные траектории. Тоже немаловажный факт, это то, что своих успехов в строительстве современной налоговой службы Мишустин добился во многом за счет творческого использования цифровых технологий", - сказал эксперт.
Аналитик добавил, что Мишустин сможет удачно "построить" правительство и направить его деятельность на реализацию национальных проектов.
"Я думаю, что в той мере, в которой нацпроекты влияют на ситуацию в экономике, это влияние будет позитивным. Нацпроекты - это стратегический инструмент. Ожидать немедленной отдачи от нацпроектов в краткосрочной перспективе я бы не стал. Но, тем не менее, я думаю, что приход Мишустина увеличит отдачу от нацпроектов и в экономике, и в том, что касается жизни российских граждан", - сказал политолог.
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин
Вчера, 12:35Формирование нового правительства
Кудрин оценил кандидатуру Мишустина на пост премьера
Финансовая дисциплина
По мнению президента холдинга "Минченко консалтинг" Евгения Минченко, Мишустин как эффективный руководитель налоговой службы сможет наладить финансовую дисциплину, что будет способствовать работе по реализации нацпроектов.
"По национальным проектам была и есть проблема с администрированием и с расходованием средств. По крайней мере, я думаю, что финансовую дисциплину Мишустин наладить в состоянии. Вывод, что прошлое правительство не справлялось с этой задачей, был сделан уже давно. Были же цифры, которые были опубликованы, достаточно серьезные суммы - под триллион, которые были запланированы в федеральном бюджете на реализацию национальных проектов, но не были потрачены", - отметил Минченко.
Эксперт добавил, что от Мишустина ждут понятной стратегии, связанной, с одной стороны, со снижением бедности, а с другой, с увеличением доходов населения.
Такого же мнения придерживается и Зудин, по словам которого, "Мишустин привнесет в работу правительства новую дисциплину". "Не будем забывать, что прежде всего он эффективный успешный администратор", - подчеркнул эксперт.
Михаил Мишустин
15 января, 19:14
Биография Михаила Мишустина
29630049
Обсудить 7
Формирование нового правительстваАлексей ЗудинАлексей МухинМихаил МишустинПравительство РФРоссияПолитика
Популярные комментарии
очередной эффективный менеджер. налоговик привык изымать, так что держите пояса, сейчас начнется
16 января, 16:21
tthesun2019
26202010
Интересно предложение Мишустина : ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДНЫХ! В годы гражданской войны С этим ДЕВИЗОМ Воевали БЕЛЫЕ! Неужели сбудется мечта русского народа и коммунистов выгонят из России! Дай Бог чтобы это сбылось. Будем смотреть что дальше
16 января, 16:51
александр калашников
1020107
Рекомендуем
Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров выступает во время посещения филиала МГИМО в Ташкенте
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин
Кудрин оценил кандидатуру Мишустина на пост премьера
Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Жириновский призвал назначать министрами только инженеров
Место незапланированной посадки самолета авиакомпании Ираэро Sukhoi Superjet 100 на недействующую ВПП Домодедово
В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами
Путин назначил Медведева на должность заместителя председателя Совбеза
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства РФ
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Кандидат на пост премьер-министра Российской Федерации Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной думы
Путин назначил Мишустина премьер-министром
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Экономисты оценили прогнозы о курсе 200 рублей за доллар
Герман Греф перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Греф в первую очередь ожидает от Мишустина реформы госуправления
Михаил Мишустин
Биография Михаила Мишустина
Министр внутренних дел по Республике Коми Виктор Половников
Ходатайство о мере пресечения главе МВД Коми пока не поступало в суд
Телеведущий Иван Ургант
Православные активисты потребовали лишить Ивана Урганта гражданства
Путин о необходимости поправок в Конституцию
Путин объяснил суть предлагаемых поправок в Конституцию
Министр внутренних дел по Республике Коми Виктор Половников
Главу МВД Коми задержали по подозрению в получении взятки
Геннадий Зюганов
Зюганов объяснил отказ КПРФ поддержать кандидатуру Мишустина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:07Пэрис Хилтон пытается готовить в новом кулинарном шоу на YouTube
01:04Израиль атаковал объект ХАМАС в секторе Газа
00:58В финском аэропорту открылись туалеты для собак
00:56Адвокат рассказал о состоянии здоровья Винника в греческой тюрьме
00:52В Триполи считают, что ряд сил хотят провалить конференцию по Ливии
00:44Депутат заметил логику в отставке правительства
00:42В Грузии заявили о готовности к диалогу с Абхазией и Южной Осетией
00:41Политолог заявил о желании Европарламента наказать Россию за прошлое
00:31Новый президент Гватемалы разорвал отношения с Венесуэлой
00:30"Как ела, так есть и буду": Лолита оценила отставку правительства
00:25Премьер Греции угрожает наложить вето на решение по Ливии
00:15Жителей Петропавловска-Камчатского разбудили подземные толчки
23:54Трамп считает, что слушания по импичменту не займут много времени
23:49Фронтмен Metallica впервые выступит на публике после реабилитации
23:37В Цхинвале обеспокоены заявлением абхазского оппозиционера о Грузии
23:31Украина предложила создать международную следственную группу по Boeing
23:29Помпео намерен добиваться продолжения перемирия в Ливии
23:08В Киеве утверждают, что место крушения Boeing расчищали бульдозерами
23:06Источник: встреча Мишустина с Совфедом может пройти в феврале
23:00В Киеве назвали условия проведения выборов в Донбассе
Лента новостейМолния