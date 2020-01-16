Володин заявил о консолидации депутатов при голосовании за Мишустина

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты смогли консолидироваться при голосовании за кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России, впервые "против" не были и коммунисты.
Госдума в четверг поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра России. Согласно итогам голосования, за кандидатуру Мишустина проголосовали 383 депутата, против - ни одного, воздержался 41.
"Безусловно, это поддержка президента, и это отношение к тому, какое он решение принял по кандидатуре, и к посланию. Потому что впервые фракция КПРФ не голосовала против кандидатуры. Цели и задачи, которые определил президент в послании Федеральному собранию, требуют от нас консолидации, и это сегодня парламент показал", - сказал Володин по итогам голосования за кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра РФ.