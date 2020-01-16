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2020-01-16T15:44+0300
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Володин заявил о консолидации депутатов при голосовании за Мишустина
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РИА Новости

Володин заявил о консолидации депутатов при голосовании за Мишустина

15:39 16.01.2020 (обновлено: 15:44 16.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Вячеслав Володин
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты смогли консолидироваться при голосовании за кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России, впервые "против" не были и коммунисты.
Госдума в четверг поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра России. Согласно итогам голосования, за кандидатуру Мишустина проголосовали 383 депутата, против - ни одного, воздержался 41.
"Безусловно, это поддержка президента, и это отношение к тому, какое он решение принял по кандидатуре, и к посланию. Потому что впервые фракция КПРФ не голосовала против кандидатуры. Цели и задачи, которые определил президент в послании Федеральному собранию, требуют от нас консолидации, и это сегодня парламент показал", - сказал Володин по итогам голосования за кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра РФ.
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинГосдума РФВячеслав ВолодинПолитика
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