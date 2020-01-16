Жириновский посоветовал Мишустину не отвергать идеи оппозиции

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский посоветовал кандидату на пост премьер-министра Михаилу Мишустину не отвергать идеи оппозиции, а выражать готовность их изучить.
На заседании Госдумы, где кандидатура Мишустина рассматривается на пост премьер-министра, он заявил, что против списания кредитных долгов россиян, так как это приведет к банкротствам банков. Соответствующий вопрос Мишустину задал представитель ЛДПР Алексей Диденко. Ранее с подобным предложением выступал сам Жириновский.
"Когда раздался гром аплодисментов на ответ Михаила Владимировича (Мишустина), что он отрицательно относится, я не понимаю, вы чему хлопаете? Есть предложение списать долги нашим гражданам - они мучаются, над ними издеваются. Председатель правительства ответил скорее как чиновник, а вы хлопаете. Вся страна скажет: "А, не хотят они с новым правительством помочь гражданам". Миллионы граждан ждут нашей помощи. Вас кто заставляет хлопать? Ответил председатель правительства - все. Нет, хлопают. Как будто команду дают. Вас слышит вся страна, вы не хотите помогать нашим гражданам", - сказал Жириновский.
Он подчеркнул, что фракция ЛДПР хочет голосовать "за", а "вы бьете нас по морде, когда хлопаете, что нельзя ничего делать из того, что предлагает ЛДПР". Жириновский из-за этого пригрозил тем, что ЛДПР не будет голосовать за Мишустина на должность премьер-министра. Однако позднее заявил, что партия все же поддержит его кандидатуру.
"Михаил Владимирович, тоже вам советую: никогда не говорите отрицательно: "не буду", "не пройдет", "не получится". Наоборот надо - "получится", "будем думать", "создадим комиссию", "посмотрим".
Он пояснил, что "если страна больная", то люди хотят знать, что правительство попытается ее "вылечить".