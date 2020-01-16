Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-16T15:31+0300
https://ria.ru/20200116/1563500043.html
Жириновский посоветовал Мишустину не отвергать идеи оппозиции
https://cdn23.img.ria.ru/images/156229/95/1562299586_0:0:2835:1595_1036x0_80_0_0_9ee2b40718b13caf3036ed00ae4da1fe.jpg
РИА Новости

Жириновский посоветовал Мишустину не отвергать идеи оппозиции

15:31 16.01.2020
488
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЛидер ЛДПР Владимир Жириновский
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский посоветовал кандидату на пост премьер-министра Михаилу Мишустину не отвергать идеи оппозиции, а выражать готовность их изучить.
На заседании Госдумы, где кандидатура Мишустина рассматривается на пост премьер-министра, он заявил, что против списания кредитных долгов россиян, так как это приведет к банкротствам банков. Соответствующий вопрос Мишустину задал представитель ЛДПР Алексей Диденко. Ранее с подобным предложением выступал сам Жириновский.
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Вчера, 15:12
Что предложил Мишустин: персональная ответственность и справедливость
"Когда раздался гром аплодисментов на ответ Михаила Владимировича (Мишустина), что он отрицательно относится, я не понимаю, вы чему хлопаете? Есть предложение списать долги нашим гражданам - они мучаются, над ними издеваются. Председатель правительства ответил скорее как чиновник, а вы хлопаете. Вся страна скажет: "А, не хотят они с новым правительством помочь гражданам". Миллионы граждан ждут нашей помощи. Вас кто заставляет хлопать? Ответил председатель правительства - все. Нет, хлопают. Как будто команду дают. Вас слышит вся страна, вы не хотите помогать нашим гражданам", - сказал Жириновский.
Он подчеркнул, что фракция ЛДПР хочет голосовать "за", а "вы бьете нас по морде, когда хлопаете, что нельзя ничего делать из того, что предлагает ЛДПР". Жириновский из-за этого пригрозил тем, что ЛДПР не будет голосовать за Мишустина на должность премьер-министра. Однако позднее заявил, что партия все же поддержит его кандидатуру.
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Вчера, 14:34Формирование нового правительства
Мишустин заявил, что майские указы Путина обязательны к исполнению
"Михаил Владимирович, тоже вам советую: никогда не говорите отрицательно: "не буду", "не пройдет", "не получится". Наоборот надо - "получится", "будем думать", "создадим комиссию", "посмотрим".
Он пояснил, что "если страна больная", то люди хотят знать, что правительство попытается ее "вылечить".
1510103
Обсудить 0
Формирование нового правительстваМихаил МишустинЛДПРГосдума РФВладимир ЖириновскийРоссияПолитика
Рекомендуем
Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Жириновский призвал назначать министрами только инженеров
Михаил Мишустин поблагодарил Путина и Госдуму за оказанное доверие
Мишустин поблагодарил Госдуму за утверждение на пост премьера
Путин прокомментировал, какие полномочия должны остаться у президента
Путин рассказал, какие полномочия должны остаться у президента
Результаты голосования депутатов Государственной Думы РФ по утверждению на пост премьер-министра РФ Михаила Мишустина
За Мишустина проголосовали 383 депутата, 41 воздержался
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Мишустин в апреле отчитается в ГД о взятом новым правительством курсе
Кандидат на пост премьер-министра Российской Федерации Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной думы
Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на пост премьера
Президент РФ Владимир Путин
Жириновский предположил, чем займется Путин после президентства
Путин о приоритете Конституции над мировым правом
Путин прокомментировал идею приоритета Конституции над мировым правом
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин
Голосование по кандидатуре Мишустина будет открытым
Вячеслав Володин
Володин заявил о консолидации депутатов при голосовании за Мишустина
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами
Путин назначил Медведева на должность заместителя председателя Совбеза
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Эксперты считают, что Мишустин сможет "построить" правительство
Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров выступает во время посещения филиала МГИМО в Ташкенте
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Кандидат на пост премьер-министра Российской Федерации Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной думы
Путин назначил Мишустина премьер-министром
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Мишустин знает, как обеспечить рост экономики, заявила Матвиенко
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:07Пэрис Хилтон пытается готовить в новом кулинарном шоу на YouTube
01:04Израиль атаковал объект ХАМАС в секторе Газа
00:58В финском аэропорту открылись туалеты для собак
00:56Адвокат рассказал о состоянии здоровья Винника в греческой тюрьме
00:52В Триполи считают, что ряд сил хотят провалить конференцию по Ливии
00:44Депутат заметил логику в отставке правительства
00:42В Грузии заявили о готовности к диалогу с Абхазией и Южной Осетией
00:41Политолог заявил о желании Европарламента наказать Россию за прошлое
00:31Новый президент Гватемалы разорвал отношения с Венесуэлой
00:30"Как ела, так есть и буду": Лолита оценила отставку правительства
00:25Премьер Греции угрожает наложить вето на решение по Ливии
00:15Жителей Петропавловска-Камчатского разбудили подземные толчки
23:54Трамп считает, что слушания по импичменту не займут много времени
23:49Фронтмен Metallica впервые выступит на публике после реабилитации
23:37В Цхинвале обеспокоены заявлением абхазского оппозиционера о Грузии
23:31Украина предложила создать международную следственную группу по Boeing
23:29Помпео намерен добиваться продолжения перемирия в Ливии
23:08В Киеве утверждают, что место крушения Boeing расчищали бульдозерами
23:06Источник: встреча Мишустина с Совфедом может пройти в феврале
23:00В Киеве назвали условия проведения выборов в Донбассе
Лента новостейМолния