Жириновский посоветовал Мишустину не отвергать идеи оппозиции

"Когда раздался гром аплодисментов на ответ Михаила Владимировича (Мишустина), что он отрицательно относится, я не понимаю, вы чему хлопаете? Есть предложение списать долги нашим гражданам - они мучаются, над ними издеваются. Председатель правительства ответил скорее как чиновник, а вы хлопаете. Вся страна скажет: "А, не хотят они с новым правительством помочь гражданам". Миллионы граждан ждут нашей помощи. Вас кто заставляет хлопать? Ответил председатель правительства - все. Нет, хлопают. Как будто команду дают. Вас слышит вся страна, вы не хотите помогать нашим гражданам", - сказал Жириновский.