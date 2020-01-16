Молодые семьи Ленобласти получат 110 млн руб на улучшение жилусловий

Он отметил, что участниками программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" могут стать молодые семьи имеющие одного ребенка и более, признанные нуждающимися. Также ведомственной целевой программой могут воспользоваться неполные семьи, в которых возраст хотя бы одного родителя не превышает 35 лет, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации. Помимо этого, преимущества в получении социальных выплат имеют многодетные семьи.