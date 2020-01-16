Молодые семьи Ленобласти получат 110 млн руб на улучшение жилусловий

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - РИА Новости. Молодые семьи Ленинградской области в 2020 году получат 110 миллионов рублей на приобретение и строительство жилья в регионе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, субсидии из совокупных федерального, областного и местного бюджетов распределены в 29 муниципальных образований Волховского, Всеволожского, Гатчинского, Кингисеппского, Кировского, Лужского, Ломоносовского, Лодейнопольского, Приозерского, Подпорожского, Сланцевского, Тихвинского, Тосненского районов и городского округа Сосновый Бор.
"Выдача свидетельств на улучшение жилищных условий для 82 молодых семей будет производиться с конца января. Срок действия сертификата составляет семь месяцев с даты оформления", - пояснил собеседник агентства.
Он отметил, что участниками программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" могут стать молодые семьи имеющие одного ребенка и более, признанные нуждающимися. Также ведомственной целевой программой могут воспользоваться неполные семьи, в которых возраст хотя бы одного родителя не превышает 35 лет, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации. Помимо этого, преимущества в получении социальных выплат имеют многодетные семьи.
Еще одним условием участия в программе, как отметили в обладминистрации, является наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо денежных средств, которых будет хватать для оплаты средней стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, добавили в пресс-службе.