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Зеленский подписал указ о призыве в армию лиц, достигших 18 лет
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РИА Новости

Зеленский подписал указ о призыве в армию лиц, достигших 18 лет

15:26 16.01.2020 (обновлено: 15:27 16.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий заправляет кровать в казарме одной из воинских частей Нацгвардии Украины во Львове
Военнослужащий заправляет кровать в казарме одной из воинских частей Нацгвардии Украины во Львове
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащий заправляет кровать в казарме одной из воинских частей Нацгвардии Украины во Львове. Архивное фото
КИЕВ, 16 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве в армию в 2020 году лиц, которые достигли 18 лет, сообщается в четверг на сайте украинского президента.
В прошлом году осуществлялся призыв в армию лиц, достигших 20 лет.
"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, которые не достигли 27-летнего возраста и не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу", - говорится в указе.
Согласно документу, весенний призыв будет проходить с апреля по июнь, а осенний с октября по декабрь.
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк 10 ноября 2019 года заявил, что правительство движется к отмене призыва в армию и формированию профессиональной армии по стандартам НАТО.
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16 января, 17:27
oostan.maksim
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