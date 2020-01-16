Зеленский подписал указ о призыве в армию лиц, достигших 18 лет

"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, которые не достигли 27-летнего возраста и не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу", - говорится в указе.