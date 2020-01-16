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2020-01-16T15:46+0300
https://ria.ru/20200116/1563499660.html
Голосование по кандидатуре Мишустина будет открытым
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РИА Новости

Голосование по кандидатуре Мишустина будет открытым

15:26 16.01.2020 (обновлено: 15:46 16.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Голосование в Госдуме по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ было открытым.
Соответствующее решение депутаты приняли в четверг на пленарном заседании непосредственно перед голосованием.
"Ставится на голосование процедура дачи согласия, предложена процедура открытого голосования с использованием электронной системы подсчета голосов, поименная процедура. Пожалуйста, включите режим голосования. Кто за? Принимается открытая процедура голосования", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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ГД в четверг дала согласие президенту на назначение Мишустина премьер-министром РФ. За его кандидатуру проголосовали 383 депутата, против - ни одного, воздержался 41, следует из итогов голосования.
Ранее сообщалось, что фракция "Единая Россия" единогласно поддержит кандидатуру Мишустина. Голосовать за него решили и депутаты "Справедливой России". По словам лидера ЛДПР Владимира Жириновского, большинство депутатов от партии либерал-демократов были намерены поддержать Мишустина. КПРФ приняла решение воздержаться.
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