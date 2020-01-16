Голосование по кандидатуре Мишустина будет открытым

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Голосование в Госдуме по кандидатуре Голосование в Госдуме по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ было открытым.

Соответствующее решение депутаты приняли в четверг на пленарном заседании непосредственно перед голосованием.

"Ставится на голосование процедура дачи согласия, предложена процедура открытого голосования с использованием электронной системы подсчета голосов, поименная процедура. Пожалуйста, включите режим голосования. Кто за? Принимается открытая процедура голосования", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

ГД в четверг дала согласие президенту на назначение Мишустина премьер-министром РФ. За его кандидатуру проголосовали 383 депутата, против - ни одного, воздержался 41, следует из итогов голосования.