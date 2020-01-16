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Врач объяснила, стоит ли заменять привычные продукты на аналоги
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РИА Новости

Врач объяснила, стоит ли заменять привычные продукты на аналоги

15:18 16.01.2020 (обновлено: 15:45 16.01.2020)
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© РИА Новости / Александр КряжевМолоко
Молоко
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Врач-диетолог Марина Макиша в беседе с "АиФ" дала рекомендации по замене привычных продуктов аналогами.
По словам врача, одной из проблем современного питания является избыток в рационе "быстрых" углеводов. Кроме того, каждый третий россиянин за сорок страдает сахарным диабетом или имеет инсулинорезистентность. Она напомнила, что женщинам можно 30 граммов сахара в сутки, а мужчинам — 50.
Чтобы уменьшить воздействие сахара на организм, а также изменить вкусовые привычки, диетолог предложила заменить его на стевию.
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По мнению врача, разницы между употреблением куриных и перепелиных яиц нет — она рекомендовала выбирать тот вид яиц, который больше нравится.
Любителям кофе диетолог посоветовала заменить его цикорием. Он содержит растворимую клетчатку, которая положительно влияет на работу пищеварительной системы и поддерживает микрофлору кишечника.
Однако Макиша выступила против замены коровьего молока на растительное. По ее словам, растительные аналоги — "пустые", они необходимы лишь людям с непереносимостью молока. Она также напомнила, что, исключая молочные продукты из рациона, человек может получить проблемы с зубами и костями из-за недостатка кальция.
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Кроме того, врач не рекомендовала употреблять и обезжиренные молочные продукты, так как молочный жир полезен из-за содержания фосфолипидов. Они необходимы для восстановления клеток.
Макиша также предложила использовать для жарки топленое масло, так как сливочное начинает быстро гореть и образовывать канцерогены. Однако для бутербродов стоит использовать обычное масло, так как при производстве топленого витамин А частично разрушается.
По словам диетолога, черный и зеленый чай обладают антиоксидантным эффектом. Кроме того, чаи приводят к повышению тонуса. Поэтому врач советовала не употреблять их в вечернее время, отметив, что лучшее их пить утром или днем.
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