Врач объяснила, стоит ли заменять привычные продукты на аналоги

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Врач-диетолог Врач-диетолог Марина Макиша в беседе с " АиФ " дала рекомендации по замене привычных продуктов аналогами.

По словам врача, одной из проблем современного питания является избыток в рационе "быстрых" углеводов. Кроме того, каждый третий россиянин за сорок страдает сахарным диабетом или имеет инсулинорезистентность. Она напомнила, что женщинам можно 30 граммов сахара в сутки, а мужчинам — 50.

Чтобы уменьшить воздействие сахара на организм, а также изменить вкусовые привычки, диетолог предложила заменить его на стевию.

По мнению врача, разницы между употреблением куриных и перепелиных яиц нет — она рекомендовала выбирать тот вид яиц, который больше нравится.

Любителям кофе диетолог посоветовала заменить его цикорием. Он содержит растворимую клетчатку, которая положительно влияет на работу пищеварительной системы и поддерживает микрофлору кишечника.

Однако Макиша выступила против замены коровьего молока на растительное. По ее словам, растительные аналоги — "пустые", они необходимы лишь людям с непереносимостью молока. Она также напомнила, что, исключая молочные продукты из рациона, человек может получить проблемы с зубами и костями из-за недостатка кальция.

Кроме того, врач не рекомендовала употреблять и обезжиренные молочные продукты, так как молочный жир полезен из-за содержания фосфолипидов. Они необходимы для восстановления клеток.

Макиша также предложила использовать для жарки топленое масло, так как сливочное начинает быстро гореть и образовывать канцерогены. Однако для бутербродов стоит использовать обычное масло, так как при производстве топленого витамин А частично разрушается.