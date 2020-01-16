ЕР похвалила работу Голиковой, Козака, Гордеева и Патрушева

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. "Единая Россия" считает позитивной работу Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака, Алексея Гордеева и Дмитрия Патрушева в правительстве, заявил глава фракции Сергей Неверов на заседании Госдумы в четверг.
"Мы позитивно оцениваем работу заместителей председателя правительства Голиковой Татьяны Алексеевны, Козака Дмитрия Николаевича, Гордеева Алексея Васильевича. Как заместитель председателя Государственной Думы, курирующий работу аграрного комитета, хочу высказаться о позитивной работе Патрушева Дмитрия Николаевича, министра сельского хозяйства", - сказал Неверов.