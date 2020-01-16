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ЕР похвалила работу Голиковой, Козака, Гордеева и Патрушева
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РИА Новости

ЕР похвалила работу Голиковой, Козака, Гордеева и Патрушева

15:16 16.01.2020 (обновлено: 15:41 16.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 июля 2018
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 июля 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. "Единая Россия" считает позитивной работу Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака, Алексея Гордеева и Дмитрия Патрушева в правительстве, заявил глава фракции Сергей Неверов на заседании Госдумы в четверг.
"Мы позитивно оцениваем работу заместителей председателя правительства Голиковой Татьяны Алексеевны, Козака Дмитрия Николаевича, Гордеева Алексея Васильевича. Как заместитель председателя Государственной Думы, курирующий работу аграрного комитета, хочу высказаться о позитивной работе Патрушева Дмитрия Николаевича, министра сельского хозяйства", - сказал Неверов.
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Вчера, 14:30Формирование нового правительства
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Отставка правительства РоссииДмитрий ПатрушевТатьяна ГоликоваЕдиная РоссияПравительство РФАлексей ГордеевСергей НеверовДмитрий КозакРоссияПолитика
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