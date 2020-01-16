В Раде попросили СБУ запретить въезд на Украину Серову и Сюткину

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости. Депутаты Верховной рады попросили Службу безопасности Украины запретить въезд в страну российским певцам Александру Серову и Валерию Сюткину. Об этом сообщил депутат от партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев.
Серов планирует выступить во дворце "Украина" 23 марта, а Сюткин — 27 апреля.
"Если выступают перед оккупантами в Крыму или поддерживают аннексию, нечего ехать зарабатывать на Украине! Сорок депутатов из четырех фракций и групп обратились в СБУ не допускать на Украину подобных персонажей в целом, и в частности граждан России, гастролеров Серова и Сюткина, которые решили, что можно одновременно совершать антиукраинские действия и получать доходы от концертов на Украине. Пусть в России поют", — написал Арьев в фейсбуке.
Он добавил, что по тому, как будет развиваться ситуация, будет видно, готова ли СБУ "проявить принципиальность". А если она станет бездействовать, то, по словам Арьева, "концерты спокойно не пройдут".
Министерство культуры Украины c августа 2015 года составляет черный список российских и иностранных певцов, музыкантов, актеров, писателей и других деятелей культуры, которых считает создающими "угрозу национальной безопасности". Сейчас в списке значатся 150 человек, среди них Олег Газманов, Иван Охлобыстин, Николай Расторгуев, Михаил Пореченков, Михаил Боярский, Григорий Лепс, Сергей Безруков, Жерар Депардье, Юлия Чичерина, Леонид Ярмольник и многие другие.
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